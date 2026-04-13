Oppo сама показала флагманский смартфон Find X9 Ultra за неделю до анонса

Глобальный запуск смартфона Oppo Find X9 Ultra состоится 21 апреля. В преддверии этого производитель устройства продемонстрировал дизайн новинки и раскрыл варианты расцветки. В Китае смартфон уже предлагается по предварительному заказу.

Хотя недавние утечки уже раскрыли дизайн Find X9 Ultra, компания теперь показала его официальные изображения. Смартфон получит немного переработанный модуль задней камеры и будет доступен в трёх цветовых вариантах. Вариант Earth Tundra, судя по всему, будет иметь заднюю панель из искусственной кожи, в то время как варианты Polar Glacier и Velvet Sand Canyon будут иметь матовую отделку с характерным рисунком на задней панели.

Oppo также подтвердила, что для устройства будет выпущен комплект Hasselblad Earth Explorer Master Kit, в состав которого войдут чехол, телеконвертер и другие аксессуары. Комплект будет предлагаться вместе с вариантом смартфона с 16 Гбайт оперативной и 1 Тбайт постоянной памяти.

Смартфон Find X9 Ultra будет продаваться в Китае в версиях с 12/256, 12/512, 16/512 Гбайт памяти, а также с 16 Гбайт и 1 Тбайт памяти.

Oppo недавно подтвердила полные характеристики камеры будущего флагмана. Он будет оснащён квадрокамерой на задней панели с основным 200-Мп сенсором, 200-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом, 50-Мп телеобъективом с 10-кратным оптическим зумом и 50-Мп сверхширокоугольной камерой. Устройство также предложит 50-Мп фронтальную камеру.

По данным оператора China Telecom, Oppo Find X9 Ultra оснащён флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 6,78-дюймовым дисплеем. По слухам, он будет иметь батарею ёмкостью 7050 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.