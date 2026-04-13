Oppo сама показала флагманский смартфон Find X9 Ultra за неделю до анонса

Глобальный запуск смартфона Oppo Find X9 Ultra состоится 21 апреля. В преддверии этого производитель устройства продемонстрировал дизайн новинки и раскрыл варианты расцветки. В Китае смартфон уже предлагается по предварительному заказу.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Хотя недавние утечки уже раскрыли дизайн Find X9 Ultra, компания теперь показала его официальные изображения. Смартфон получит немного переработанный модуль задней камеры и будет доступен в трёх цветовых вариантах. Вариант Earth Tundra, судя по всему, будет иметь заднюю панель из искусственной кожи, в то время как варианты Polar Glacier и Velvet Sand Canyon будут иметь матовую отделку с характерным рисунком на задней панели.
Oppo также подтвердила, что для устройства будет выпущен комплект Hasselblad Earth Explorer Master Kit, в состав которого войдут чехол, телеконвертер и другие аксессуары. Комплект будет предлагаться вместе с вариантом смартфона с 16 Гбайт оперативной и 1 Тбайт постоянной памяти.
Смартфон Find X9 Ultra будет продаваться в Китае в версиях с 12/256, 12/512, 16/512 Гбайт памяти, а также с 16 Гбайт и 1 Тбайт памяти.
Oppo недавно подтвердила полные характеристики камеры будущего флагмана. Он будет оснащён квадрокамерой на задней панели с основным 200-Мп сенсором, 200-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом, 50-Мп телеобъективом с 10-кратным оптическим зумом и 50-Мп сверхширокоугольной камерой. Устройство также предложит 50-Мп фронтальную камеру.
По данным оператора China Telecom, Oppo Find X9 Ultra оснащён флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 6,78-дюймовым дисплеем. По слухам, он будет иметь батарею ёмкостью 7050 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.
Источник: