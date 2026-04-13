В Steam вышли семь классических игр Warhammer, а ещё 13 хитов прошлого вернулись в продажу

Издатель SNEG, вернувший из небытия пиратский экшен «Приключения капитана Блада», в сотрудничестве с Games Workshop объявил о запуске Warhammer Classics — инициативы по сохранению классических игр франшизы.
В рамках Warhammer Classics было восстановлено и адаптировано для современных ПК более 20 культовых и классических игр Warhammer. Часть из них с запуском программы впервые появилась в Steam.
Речь идёт о семи знаковых релизах в сериях Warhammer 40,000 и Warhammer (в скобках указана цена с учётом 20-процентной скидки до 20 апреля):
- Warhammer: Shadow of the Horned Rat (239 рублей);
- Final Liberation: Warhammer Epic 40,000 (239 рублей);
- Warhammer 40,000: Chaos Gate (399 рублей);
- Warhammer 40,000: Rites of War (239 рублей);
- Warhammer: Dark Omen (399 рублей);
- Warhammer 40,000: Fire Warrior (399 рублей);
- золотое издание Warhammer: Mark of Chaos (599 рублей).
Кроме того, с запуском Warhammer Classics в Steam вернулись 13 игр, которые прежде были доступны в сервисе:
- Space Hulk;
- Space Hulk: Ascension;
- Warhammer 40,000: Armageddon;
- Warhammer 40,000: Sanctus Reach;
- Talisman: The Horus Heresy;
- Talisman: Digital Classic Edition;
- Talisman: Origins;
- Man O’ War: Corsair —Warhammer Naval Battles;
- Warhammer Quest;
- Warhammer Quest 2: The End Times;
- Legacy of Dorn: Herald of Oblivion;
- Chainsaw Warrior;
- Chainsaw Warrior: Lords of the Night.
Ещё восемь уже доступных в Steam игр присоединились к программе Warhammer Classics, включая Warhammer 40,000: Dawn of War и Dawn of War 2, Space Hulk: Tactics, Battlefleet Gothic: Armada и первые две Blood Bowl.
Для каждой дебютировавшей и вернувшейся в Steam игре франшизы обещают совместимость с современными системами и плавную производительность при сохранении оригинального геймплейного опыта.
По словам SNEG, Warhammer Classics — больше, чем сборник переизданий: «Это чёткое заявление, что знаковые игры Warhammer имеют значение и стоят того, чтобы их сохранять, прославлять и заново знакомить с ними игроков на ПК».
Источники: