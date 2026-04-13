В Steam вышли семь классических игр Warhammer, а ещё 13 хитов прошлого вернулись в продажу

Издатель SNEG, вернувший из небытия пиратский экшен «Приключения капитана Блада», в сотрудничестве с Games Workshop объявил о запуске Warhammer Classics — инициативы по сохранению классических игр франшизы.

В рамках Warhammer Classics было восстановлено и адаптировано для современных ПК более 20 культовых и классических игр Warhammer. Часть из них с запуском программы впервые появилась в Steam.

Речь идёт о семи знаковых релизах в сериях Warhammer 40,000 и Warhammer (в скобках указана цена с учётом 20-процентной скидки до 20 апреля):

Кроме того, с запуском Warhammer Classics в Steam вернулись 13 игр, которые прежде были доступны в сервисе:

Ещё восемь уже доступных в Steam игр присоединились к программе Warhammer Classics, включая Warhammer 40,000: Dawn of War и Dawn of War 2, Space Hulk: Tactics, Battlefleet Gothic: Armada и первые две Blood Bowl.

Для каждой дебютировавшей и вернувшейся в Steam игре франшизы обещают совместимость с современными системами и плавную производительность при сохранении оригинального геймплейного опыта.

По словам SNEG, Warhammer Classics — больше, чем сборник переизданий: «Это чёткое заявление, что знаковые игры Warhammer имеют значение и стоят того, чтобы их сохранять, прославлять и заново знакомить с ними игроков на ПК».