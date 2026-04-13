Microsoft наконец разрешила пропускать установку обновлений при первом запуске Windows 11

Microsoft внедрила изменение в процесс первичной настройки Windows 11, которое позволяет пропускать этап установки обновлений при настройке нового компьютера. До сих пор при первичной настройке нового ПК с Windows 11 пользователям приходилось тратить много времени на установку обновлений, которая могла занимать до 30 минут в зависимости от их количества.

Из-за принудительной установки обновлений весь процесс первичной настройки нового компьютера с Windows 11 мог занимать почти 40 минут, что гораздо дольше, чем упрощённая и эффективная настройка на конкурирующих платформах, таких как macOS, Chrome OS и дистрибутивы Linux.

Microsoft подтвердила, что установка обновлений больше не является обязательной, и пользователи смогут полностью её пропустить, если просто хотят выйти на рабочий стол и начать сразу пользоваться устройством. «Если вы решите пропустить обновления, то новейшие функции и исправления для системы безопасности не будут установлены до тех пор, пока вы не установите обновления после выхода на рабочий стол», — говорит Ария, инженер Microsoft, работающая над Центром обновления Windows.

Функция уже несколько месяцев тестируется на отдельных группах пользователей, но теперь она доступна всем. Это изменение — часть более масштабной работы по устранению самых серьёзных недостатков Windows 11. В прошлом месяце компания подтвердила, что работает над рядом улучшений, призванных сделать операционную систему более быстрой и менее раздражающей. Возможность пропустить длительный процесс установки обновлений во время первичной настройки — отличное нововведение.

Microsoft также работает над другими серьёзными изменениями в Центре обновления Windows, призванными сделать процесс установки обновлений в Windows менее навязчивым. Компания уже подтвердила, что позволит пользователям откладывать установку обновлений на неопределённый срок, а также сократит частоту перезагрузок компьютеров для установки обновлений до одного раза в месяц.