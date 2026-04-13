Microsoft наконец разрешила пропускать установку обновлений при первом запуске Windows 11

Microsoft внедрила изменение в процесс первичной настройки Windows 11, которое позволяет пропускать этап установки обновлений при настройке нового компьютера. До сих пор при первичной настройке нового ПК с Windows 11 пользователям приходилось тратить много времени на установку обновлений, которая могла занимать до 30 минут в зависимости от их количества.

Источник изображения: Microsoft

Из-за принудительной установки обновлений весь процесс первичной настройки нового компьютера с Windows 11 мог занимать почти 40 минут, что гораздо дольше, чем упрощённая и эффективная настройка на конкурирующих платформах, таких как macOS, Chrome OS и дистрибутивы Linux.

Microsoft подтвердила, что установка обновлений больше не является обязательной, и пользователи смогут полностью её пропустить, если просто хотят выйти на рабочий стол и начать сразу пользоваться устройством. «Если вы решите пропустить обновления, то новейшие функции и исправления для системы безопасности не будут установлены до тех пор, пока вы не установите обновления после выхода на рабочий стол», — говорит Ария, инженер Microsoft, работающая над Центром обновления Windows.

Функция уже несколько месяцев тестируется на отдельных группах пользователей, но теперь она доступна всем. Это изменение — часть более масштабной работы по устранению самых серьёзных недостатков Windows 11. В прошлом месяце компания подтвердила, что работает над рядом улучшений, призванных сделать операционную систему более быстрой и менее раздражающей. Возможность пропустить длительный процесс установки обновлений во время первичной настройки — отличное нововведение.

Microsoft также работает над другими серьёзными изменениями в Центре обновления Windows, призванными сделать процесс установки обновлений в Windows менее навязчивым. Компания уже подтвердила, что позволит пользователям откладывать установку обновлений на неопределённый срок, а также сократит частоту перезагрузок компьютеров для установки обновлений до одного раза в месяц.

Источник:

Материалы по теме
Microsoft выпустила виртуальную мышь Gamepad Cursor для портативных консолей на Windows
Франция начнёт переводить госcистемы с Windows на Linux и отказываться от американского софта
Microsoft упростила структуру Windows Insider — меньше каналов и переключение между ними без необходимости чистой установки
Microsoft заверила, что исправила все ошибки Windows 11 25H2 — по крайней мере известные
Mozilla раскритиковала Microsoft, которая навязывает ИИ Copilot
Microsoft объяснила блокировку аккаунтов VeraCrypt и других открытых сервисов невнимательностью самих разработчиков
Теги: windows 11, обновления системы, microsoft
EXEED представил твердотельные аккумуляторы Rhino: запас хода на 500 км за 8 минут зарядки
В России стартовали продажи телевизора Samsung Micro RGB за 2 999 000 рублей
Huawei показала складной смартфон Pura X Max с широкоформатным дисплеем
Китайский робот Unitree H1 разогнался до 10 м/с на своих двоих — это новый рекорд для андроидов
«Хотите — верьте, хотите — нет»: разработчик Graveyard Keeper 2 отреагировал на подозрения в использовании генеративного ИИ
Календарь релизов 13–19 апреля: Pragmata, Replaced, Mouse: P.I. For Hire и Atomic Heart DLC#4 52 мин.
Microsoft наконец разрешила пропускать установку обновлений при первом запуске Windows 11 2 ч.
В Steam вышли семь классических игр Warhammer, а ещё 13 хитов прошлого вернулись в продажу 2 ч.
Злоумышленники похитили данные о бронированиях клиентов Booking.com — пострадавших уже известили 3 ч.
Индонезийский регулятор «слил» больше часа геймплея 007 First Light от создателей Hitman, включая концовку 4 ч.
Эксперимент, очевидно, удачный: критики вынесли вердикт научно-фантастическому боевику Pragmata от Capcom 4 ч.
GIF с танцем Рейчел из «Друзей» разросся до сотен гигабайт и сломал бэкапы Discourse 5 ч.
Большинство австралийских подростков продолжило сидеть в соцсетях, несмотря на запрет 6 ч.
Microsoft подтвердила презентацию новой «Метро» — где и когда смотреть Xbox First Look: Metro 2039 7 ч.
Microsoft задумала продавать ИИ-агентам лицензии Office и другое ПО, как обычным людям 8 ч.
Lenovo завершила покупку Infinidat, которая оценивается в $500 млн 36 мин.
Amazon призвала акционеров не углубляться в климатические показатели компании 48 мин.
ИИ выполняет месяцы работы инженеров всего за ночь: Nvidia рассказала, как ускорила проектирование чипов 3 ч.
Акции Intel разлетаются, как пирожки: за девять дней капитализация чипмейкера взлетела на $100 млрд 3 ч.
Oppo сама показала флагманский смартфон Find X9 Ultra за неделю до анонса 3 ч.
Блогер смастерил «суперкупол» для ПК из 15 вентиляторов Noctua — температура системы упала на 20 °C 4 ч.
Lenovo снова подняла цену Legion Go 2 с 2 Тбайт — теперь консоль почти вдвое дороже, чем на старте продаж 5 ч.
Microsoft выпустила виртуальную мышь Gamepad Cursor для портативных консолей на Windows 6 ч.
570-Тбит/с подводный интернет-кабель Candle объединит страны Азиатско-Тихоокеанского региона к 2028 году 7 ч.
Aligned построит в Техасе 540-МВт кампус ЦОД Project Caprock с фирменной СЖО DeltaFlow~ 8 ч.