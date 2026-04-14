Дефицит не щадит: Microsoft повысила цены на все планшеты и ноутбуки Surface — в некоторых случаях на $500

Компания Microsoft повысила цены на все свои компьютеры Surface в фирменном магазине Microsoft Store, и ожидается, что другие розничные сети последуют этому примеру. Как устройства среднего ценового сегмента, так и флагманы линейки Surface теперь стоят значительно дороже, чем всего несколько недель назад. Так, флагманский Surface Laptop 7 и Surface Pro 11 теперь стоят на 500 долларов дороже, чем при дебюте в 2024 году.

Источники сообщают, что повышение цен в Microsoft связано с недавним скачком цен на оперативную память и комплектующие, но от этого не становится легче. 12-дюймовый планшет Surface Pro, который раньше был самым дешёвым современным Microsoft Surface и стоил $799, теперь стоит от $1049. Флагманский 13-дюймовый Surface Pro, который изначально продавался за $999, теперь стоит $1499.

То же самое касается линейки ноутбуков Surface Laptop: 13-дюймовая модель начального уровня, которая изначально стоила $899, теперь стоит от $1149. Флагманский 13,8-дюймовый Surface Laptop продавался за $999, но теперь стоит $1499, а 15-дюймовая модель — от $1599. С таким повышением цен устройства Microsoft среднего ценового сегмента теперь стоят дороже, чем флагманы при запуске в 2024 году.

Microsoft повысила цены на все представленные модели устройств, то есть максимально укомплектованные модели тоже стали дороже. Так, 15-дюймовый Surface Laptop с процессором Snapdragon X Elite, 64 Гбайт оперативной памяти и SSD на 1 Тбайт теперь стоит $3649. Для сравнения, 16-дюймовый MacBook Pro с процессором M5 Pro, 64 Гбайт ОЗУ и твердотельным накопителем на 1 Тбайт стоит $3299, при этом у него значительно более качественный дисплей и гораздо более мощный процессор.