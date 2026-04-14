Google начнёт понижать в поисковой выдаче сайты за перехват кнопки «Назад»

Google начнёт классифицировать перехват в браузере кнопки «Назад» как нарушение политики в отношении спама. Сайты, использующие этот метод, начнут понижаться в результатах поиска Google в ближайшее время, сообщает 9to5Google.
Перехват навигационной кнопки происходит, когда сайт не позволяет пользователям вернуться на предыдущую страницу при нажатии кнопки «Назад» в браузере. Вместо этого пользователей перенаправляют на страницы, которые они не посещали, показывают им нежелательную рекламу или рекомендации, либо иным образом препятствуют нормальному просмотру веб-страниц.
Google классифицирует манипуляции с этой кнопкой как нарушение своей политики против «вредоносных практик». Согласно этой политике, вредоносные действия создают несоответствие между ожиданиями пользователей и фактическим результатом, что приводит к негативному пользовательскому опыту или ставит под угрозу их безопасность и конфиденциальность.
В компании подчеркнули, что источником проблемы могут быть не только собственные скрипты ресурса, но и подключенные рекламные платформы или библиотеки. Google рекомендует владельцам тщательно проверить техническую реализацию сайтов и отключить любой код, вмешивающийся в навигацию браузера.
Страницы, замеченные в перехвате навигации, будут подвергаться ручным действиям или автоматическому понижению рейтинга. Владельцам сайтов дали два месяца на внесение исправлений. Официальные правила вступят в силу 15 июня 2026 года.
