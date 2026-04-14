Раздел прямых эфиров на YouTube скоро может лишиться одного из крупнейших раздражителей, но это потребует участия зрителей. Активное их присутствие в переписке Live Chat поможет избавиться от рекламы, которая прерывает трансляции.

Реклама в прямых эфирах не будет воспроизводиться, когда активность в чате достигает максимальных значений, говорится в публикации официального блога YouTube. Если зрители будут отправлять достаточно сообщений и реакций, станут поддерживать высокую активность, платформа YouTube автоматически приостановит показ рекламы на всём канале. Для этого не потребуется ни оплаты YouTube Premium, ни установки браузера с блокировщиком рекламы.

Рекламная система YouTube будет отслеживать активность зрителей в режиме реального времени. Обнаружив всплеск вовлечённости, например, во время важного момента в игре или неожиданного объявления от ведущего прямого эфира, она автоматически приостановит показ рекламы для всех. Единственное условие — чтобы данная функция сработала, авторам необходимо указывать в настройках автоматический показ рекламы.

Блокировки групповой рекламы — не единственное нововведение; платформа добавила новые средства взаимодействия с аудиторией. Зрители смогут отправлять виртуальные подарки — купленные во время трансляции цифровые стикеры, и коснётся это как горизонтального, так и вертикального форматов прямого эфира. Эти подарки теперь доступны владельцам каналов в Канаде, Корее, Индонезии, Таиланде, Австралии и Новой Зеландии. Купив Super Chat, Super Sticker или подарок, зритель обеспечит себе дальнейший просмотр эфира без рекламы. В вертикальных и горизонтальных форматов трансляций теперь также единый чат — владельцы каналов смогут вести эфиры в обоих форматах одновременно.