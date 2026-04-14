реклама
YouTube разрешит зрителям отключать рекламу — но только при одном условии и не везде

Раздел прямых эфиров на YouTube скоро может лишиться одного из крупнейших раздражителей, но это потребует участия зрителей. Активное их присутствие в переписке Live Chat поможет избавиться от рекламы, которая прерывает трансляции.

Источник изображения: Eyestetix Studio / unsplash.com

Реклама в прямых эфирах не будет воспроизводиться, когда активность в чате достигает максимальных значений, говорится в публикации официального блога YouTube. Если зрители будут отправлять достаточно сообщений и реакций, станут поддерживать высокую активность, платформа YouTube автоматически приостановит показ рекламы на всём канале. Для этого не потребуется ни оплаты YouTube Premium, ни установки браузера с блокировщиком рекламы.

Рекламная система YouTube будет отслеживать активность зрителей в режиме реального времени. Обнаружив всплеск вовлечённости, например, во время важного момента в игре или неожиданного объявления от ведущего прямого эфира, она автоматически приостановит показ рекламы для всех. Единственное условие — чтобы данная функция сработала, авторам необходимо указывать в настройках автоматический показ рекламы.

Источник изображения: blog.youtube

Блокировки групповой рекламы — не единственное нововведение; платформа добавила новые средства взаимодействия с аудиторией. Зрители смогут отправлять виртуальные подарки — купленные во время трансляции цифровые стикеры, и коснётся это как горизонтального, так и вертикального форматов прямого эфира. Эти подарки теперь доступны владельцам каналов в Канаде, Корее, Индонезии, Таиланде, Австралии и Новой Зеландии. Купив Super Chat, Super Sticker или подарок, зритель обеспечит себе дальнейший просмотр эфира без рекламы. В вертикальных и горизонтальных форматов трансляций теперь также единый чат — владельцы каналов смогут вести эфиры в обоих форматах одновременно.

Материалы по теме
В YouTube появилась возможность отключить показ Shorts
YouTube отрицает показ 90-секундной непропускаемой рекламы, хотя пользователи видели её своими глазами
Пользователи YouTube Shorts теперь могут встраивать своих ИИ-аватаров в короткие видеоролики
YouTube теперь может автоматически ускорять и замедлять ролики, но только у платных пользователей
YouTube начал показывать на телевизорах 90-секундную рекламу, которую нельзя пропустить
Эксперты призвали Google не показывать детям ИИ-контент на YouTube
Теги: youtube, реклама, трансляция
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.