Asus представила первую плату Mini-ITX серии TUF — TUF Gaming B850I WIFI Neo для Ryzen

Компания Asus представила материнскую плату TUF Gaming B850I WIFI Neo для платформы AM5. Компания заявляет, что это первая игровая плата серии TUF в форм-факторе Mini-ITX. Она поддерживает настольные процессоры Ryzen серий 9000, 8000 и 7000.

В основе платы используется 11-фазная (схема 8+2+1) подсистема питания VRM, где каждая силовая фаза рассчитана на силу тока 80 А. Плата построена на 10-слойном текстолите с утолщёнными медными силовыми слоями (2oz cupper).

Новинка предлагает два слота DIMM для памяти DDR5 с поддержкой установки до 128 Гбайт ОЗУ. Поддерживаемая скорость памяти зависит от центрального процессора: до DDR5-8200 с Ryzen 9000, до DDR5-9600 с Ryzen 8000 и до DDR5-8000 с Ryzen 7000. Имеющийся разъём PCIe x16 работает в режиме Gen5 с процессорами Ryzen 7000 и 9000 и в режиме Gen4 с Ryzen 8000.

Задняя панель платы оснащена портом USB Type-C (20 Гбит/с), двумя USB Type-A (10 Гбит/с), одним USB Type-A (5 Гбит/с), двумя USB 2.0, разъёмами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, 2,5-Гбит LAN, Wi-Fi 6E, тремя аудиоразъёмами. Кроме того, плата имеет кнопки BIOS FlashBack и функцию сброса CMOS.

В оснащение платы также входят два слота M.2. Оба обозначены как PCIe 5.0, но на официальной странице технических характеристик платы указано, что один слот M.2 работает от процессора в режиме PCIe 5.0 x4, а второй работает от чипсета — в режиме PCIe 4.0 x4. Также есть два порта SATA III (6 Гбит/с).

Стоимость платы производитель не сообщил. Для сравнения, более премиальная модель Asus ROG Strix B850-I в настоящее время продается в США по цене $469,99. Это позволяет предположить, что модель TUF, скорее всего, будет стоить дешевле.

Теги: asus, mini-itx, материнская плата
