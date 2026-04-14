Представлена серия экшн-камер GoPro Mission 1 с поддержкой съёмной оптики Micro Four Thirds

GoPro представила серию камер Mission 1 — они комплектуются 50-мегапиксельными сенсорами и новыми процессорами GP3 собственной разработки компании, ориентируясь на съёмку видео. Цены производитель пока не указывает, но известно, что три камеры выйдут в два этапа: базовая Mission 1 и улучшенная Mission 1 Pro поступят в продажу 28 мая, а флагманская Mission 1 Pro ILS со сменными объективами Micro Four Thirds дебютирует в III квартале.

Базовая камера GoPro Mission 1 поддерживает съёмку видео в разрешении 8K при отношении сторон 16:9 с частотой 30 кадров в секунду или подключать весь сенсор целиком для съёмки в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду; при разрешении 1080p частоту можно поднять до 120 кадров в секунду. В случае с Mission 1 Pro съёмка в 8K с отношение сторон 16:9 производится с частотой 60 кадров в секунду, полнокдаровая 8K — 30 кадров в секунду, а при понижении до 1080p частота взлетает до 960 кадров в секунду. Обе камеры комплектуются несъёмным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 15 мм и диафрагмой f/2.8.

Важнейшим отличием старшей GoPro Mission 1 Pro ILS является поддержка съёмных объективов Micro Four Thirds — это может быть оптика Panasonic, OM Digital или других производителей. Установленные на эту камеру объективы будут иметь 3-кратный кроп-фактор, то есть широкоугольная оптика потеряет часть кадра, зато телеобъективы предложат большее увеличение.

Учитывая, что производителем выступает GoPro, камеры Mission 1 предложат оптимизированные тепловые показатели для непрерывной трёхчасовой съёмки в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду или пятичасовой в 1080p с той же частотой. В наличии функция замера экспозиции в реальном времени, поддержка битрейта до 240 Мбит/с, а также обновлённый аккумулятор Enduro 2 с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery 2.0 и обратной совместимостью с GoPro Hero 13 Black.

На борту камер по четыре микрофона, поддерживается звукозапись в 32-битном формате, подключение аудиоустройств через USB Type-C и Bluetooth 5.3. Поддерживается фотосъёмка в формате RAW с 50-мегапиксельным разрешением или в формате JPG в 12-мегапиксельной разрешении в режиме SuperPhoto. При съёмке в разрешении 8K на выходе получается 44-мегапиксельное изображение.

Камеры GoPro Mission 1 немного крупнее и тяжелее привычных моделей Hero, но они по-прежнему достаточно компактны, водонепроницаемы и ударопрочны. Производитель готов предложить несколько комплектов с аксессуарами для фото- и видеосъёмки: Grip Edition превратит Mission 1 в небольшие беззеркальные фотоаппараты; а Creator Edition будет поставляться с новым беспроводным микрофоном GoPro. Этот микрофон составит прямую конкуренцию аналогичным моделям от DJI и Rode — и будет продаваться отдельно.