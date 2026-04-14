Представлена серия экшн-камер GoPro Mission 1 с поддержкой съёмной оптики Micro Four Thirds

GoPro представила серию камер Mission 1 — они комплектуются 50-мегапиксельными сенсорами и новыми процессорами GP3 собственной разработки компании, ориентируясь на съёмку видео. Цены производитель пока не указывает, но известно, что три камеры выйдут в два этапа: базовая Mission 1 и улучшенная Mission 1 Pro поступят в продажу 28 мая, а флагманская Mission 1 Pro ILS со сменными объективами Micro Four Thirds дебютирует в III квартале.

Источник изображений: gopro.com

Базовая камера GoPro Mission 1 поддерживает съёмку видео в разрешении 8K при отношении сторон 16:9 с частотой 30 кадров в секунду или подключать весь сенсор целиком для съёмки в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду; при разрешении 1080p частоту можно поднять до 120 кадров в секунду. В случае с Mission 1 Pro съёмка в 8K с отношение сторон 16:9 производится с частотой 60 кадров в секунду, полнокдаровая 8K — 30 кадров в секунду, а при понижении до 1080p частота взлетает до 960 кадров в секунду. Обе камеры комплектуются несъёмным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 15 мм и диафрагмой f/2.8.

Важнейшим отличием старшей GoPro Mission 1 Pro ILS является поддержка съёмных объективов Micro Four Thirds — это может быть оптика Panasonic, OM Digital или других производителей. Установленные на эту камеру объективы будут иметь 3-кратный кроп-фактор, то есть широкоугольная оптика потеряет часть кадра, зато телеобъективы предложат большее увеличение.

Учитывая, что производителем выступает GoPro, камеры Mission 1 предложат оптимизированные тепловые показатели для непрерывной трёхчасовой съёмки в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду или пятичасовой в 1080p с той же частотой. В наличии функция замера экспозиции в реальном времени, поддержка битрейта до 240 Мбит/с, а также обновлённый аккумулятор Enduro 2 с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery 2.0 и обратной совместимостью с GoPro Hero 13 Black.

На борту камер по четыре микрофона, поддерживается звукозапись в 32-битном формате, подключение аудиоустройств через USB Type-C и Bluetooth 5.3. Поддерживается фотосъёмка в формате RAW с 50-мегапиксельным разрешением или в формате JPG в 12-мегапиксельной разрешении в режиме SuperPhoto. При съёмке в разрешении 8K на выходе получается 44-мегапиксельное изображение.

Камеры GoPro Mission 1 немного крупнее и тяжелее привычных моделей Hero, но они по-прежнему достаточно компактны, водонепроницаемы и ударопрочны. Производитель готов предложить несколько комплектов с аксессуарами для фото- и видеосъёмки: Grip Edition превратит Mission 1 в небольшие беззеркальные фотоаппараты; а Creator Edition будет поставляться с новым беспроводным микрофоном GoPro. Этот микрофон составит прямую конкуренцию аналогичным моделям от DJI и Rode — и будет продаваться отдельно.

Материалы по теме
GoPro уволит 23 % работников, чтобы вернуться к прибыльности
GoPro анонсировала новый чип обработки изображений GP3 — он появится в новых камерах бренда
Атака клонов: продукция китайской DJI пытается проникнуть на рынок США под другими марками
США создадут новые барьеры для зарубежной электроники — в первую очередь китайской
США хотят полностью запретить ввоз всей продукции Huawei и ряда других китайских компаний
DJI подала в суд на Insta360 за кражу патентов
Теги: gopro, камера, micro four thirds
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.