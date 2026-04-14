Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Киберпанковый боевик Replaced добрался до релиза и заслужил одобрение критиков — игра приятно удивила ценой в российском Steam

Издатель Thunderful Publishing и разработчики из польской команды с белорусскими корнями Sad Cat Studios сообщили о долгожданной премьере своего киберпанкового экшен-платформера Replaced.

Replaced вышла на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass — версия для Epic Games Store задерживается. В российском Steam игра стоит 710 рублей. Релиз сопровождался новым трейлером.

«Дорога была долгой, но мы безмерно горды, что не отступились от своего видения и не предали наши высокие стандарты. Надеемся, что преданность делу и упорный труд станут очевидны, когда вы ступите в мир Replaced», — поделились авторы.

События Replaced разворачиваются в альтернативной Америке 1980-х годов. Игрокам в роли R.E.A.C.H. — запертого в теле человека ИИ — предстоит бросить вызов коррупции и преступности Феникс-Сити, а также найти своё место в мире.

Обещали глубокую и кинематографичную историю, отзывчивую боевую систему, пиксель-арт ручной выделки, скрупулёзно проработанную анимацию и текстовый перевод на русский язык.

На фоне релиза Replaced удостоилась первых обзоров от критиков. Рейтинг игры на сайтах агрегаторов рецензий Metacritic и OpenCritic составляет 81 % и 78 % (игру рекомендуют 85 % журналистов) соответственно.

Пресса хвалит приятный визуальный стиль, интригующий мир, «сочную» (хоть и вторичную) боевую систему, а сетует на неровный темп, несбалансированную сложность, однообразные механики и баги в релизной версии.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: replaced, sad cat studios, thunderful publishing, экшен-платформер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
