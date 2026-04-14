Приложение Google для настольных компьютеров теперь доступно пользователям Windows по всему миру

Сегодня обновлённое приложение Google для настольных компьютеров стало доступно англоязычным пользователям Windows по всему миру. Приложение предоставляет все стандартные возможности поиска Google прямо на рабочем столе. Благодаря встроенному режиму ИИ пользователь сразу может получать ответы от ИИ со ссылками на веб-ресурсы.

Источник изображения: blog.google.com

По словам Google, приложение разработано таким образом, чтобы помочь пользователю быстро найти искомую информацию, а затем мгновенно продолжить работу. В блоге компании перечислены основные преимущества приложения Google для ПК:

  • Доступ ко всему из поля поиска: нажатие сочетания клавиш Alt + Space позволит мгновенно найти то, что нужно, включая информацию из интернета, файлы на ПК, установленные приложения и файлы Google Drive.
  • Работа с помощью демонстрации экрана: независимо от того, чем занят пользователь, он может выбрать определённое окно или весь экран, чтобы осуществлять поиск, не прерывая работу.
  • Поиск того, что видите: с помощью Lens пользователь может выбирать любой объект на своём экране, что упрощает распознавание изображений или перевод текста.

Теги: приложение, пк, рабочий стол
