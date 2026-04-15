«Концентрированный кайф»: киберпанковый боевик Replaced стартовал в Steam c «очень положительными» отзывами

Киберпанковый экшен-платформер Replaced от польской команды с белорусскими корнями Sad Cat Studios на релизе заслужил одобрение критиков, а теперь об игре высказались пользователи Steam.

Источник изображений: Thunderful Publishing

За неполные сутки с релиза Replaced в Steam получила без малого 550 (более 600 с учётом покупок вне Steam) «очень положительных» отзывов — рейтинг игры в цифровом магазине Valve достиг 87 %.

Авторы позитивных обзоров хвалят стильный и «сочный» пиксель-арт, густую атмосферу, напоминающую танец боевую систему и демократичную региональную цену (710 рублей в российском Steam).

«Пока западные гиганты мучают нас бесконечными открытыми мирами с вышками, здесь нам дали концентрированный кайф, где каждый кадр можно ставить на рабочий стол», — резюмировал пользователь Foton.

Среди негативных отзывов чаще всего фигурируют жалобы на медлительный и однообразный игровой процесс, преобладание формы над содержанием, неудачные автосохранения (ручных нет) и технические проблемы (вылеты, баги).

Тем временем для Replaced на ПК уже вышла первая заплатка — она включает исправление ряда ошибок и недоработок. До Xbox патч доберётся к концу недели и, в частности, устранит критический баг на Xbox Series S.

Replaced вышла 14 апреля на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. Игра рассказывает о запертом в теле человека ИИ, которому предстоит найти своё место в альтернативной Америке 1980-х годов.

Теги: replaced, sad cat studios, thunderful publishing, экшен-платформер
