Флешки и карты памяти за год подорожали вдвое

Из-за мирового дефицита чипов памяти стоимость компьютерных компонентов сейчас растёт. Неприятные перемены коснулись в первую очередь планок оперативной памяти и твердотельных накопителей — затронула проблема и переносные устройства. Как выяснилось, за минувший год, подорожали также USB-накопители и карты памяти; в некоторых случаях более чем вдвое.

Краткое исследование провели журналисты ресурса PCWorld, обратившись к сервису CamelCamelCamel, помогающему отслеживать цены на торговой площадке Amazon. Чтобы наглядно продемонстрировать динамику, они изучили цены на накопители с разъёмами USB Type-A и USB Type-C, а также полноразмерные карты памяти SD и миниатюрные microSD. По каждому варианту сделали выборку для ёмкостей 64 Гбайт (базовые нужды), 128 Гбайт (больший объём), 512 Гбайт (большие задачи) и 1 Тбайт («подключил и забыл»). Сравнение производилось для тех же товаров сегодня и ровно год назад.

Источник изображения: pcworld.com

Авторы краткого исследования свели все данные в таблицу: в ней наглядно демонстрируется, что цена на каждую позицию за минувший год подскочила — в отдельных случаях более чем вдвое. Причину журналисты увидели в том же дефиците чипов памяти, из-за которого теперь подорожали и комплектующие, и компьютеры в целом. Не все из указанных ценников вышли на исторический максимум, гласят данные CamelCamelCamel; в отдельных случаях скачки наблюдались и в этом году. Но общая тенденция представляется очевидной: цены неумолимо ползут вверх, и некоторые из позиций грозят стать недоступными для рядового потребителя.

Есть мнение, что флешки и карты памяти пользуются даже более высоким спросом, чем оперативная память и твердотельные накопители, поэтому они могут оказаться ещё более уязвимыми к сложившимся на рынке неблагоприятным условиям. Не исключается, что Samsung, Sandisk и другие бренды скоро начнут предлагать накопители меньшего объёма, чтобы потребители могли приобретать их по доступным ценам. При переносе небольших файлов с одного компьютера на другой значительные ёмкости и не требуются. А вот тем, кому необходима карта памяти для фотоаппарата или портативной игровой приставки, явно приходится несладко.

Теги: флешка, карта памяти, цены
