MSI представила обновлённые ноутбуки Raider, Crosshair, Titan и Cyborg с новыми чипами Intel и графикой RTX 50-й серии

Компания MSI представила обновлённые игровые ноутбуки Raider и Crosshair 2026 года на базе процессоров Intel Core Ultra 200HX Plus с графикой Nvidia GeForce RTX 50-й серии. Флагманом новой 16-дюймовой линейки стала модель Raider 16 Max, которая, по данным производителя, обеспечивает суммарную мощность процессора и GPU до 300 Вт. Модель Crosshair 16 Max имеет меньшую мощность (до 200 Вт) и характеризуется более тонким корпусом.

Новые лэптопы Raider, Stealth и Crosshair компания MSI анонсировала ещё на выставке CES 2026 в январе. Сегодня производитель предоставил полную информацию о новых продуктах.

Модель Raider 16 Max предлагает в качестве основы Core Ultra 9 290HX Plus или Core Ultra 9 275HX в сочетании с видеокартами GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB или RTX 5080 Laptop GPU 16GB. Ноутбук получил новую систему охлаждения Cooler Boost Trinity+ с тремя вентиляторами, шестью тепловыми трубками и пятью вентиляционными отверстиями. MSI заявляет, что корпус Raider 16 Max был переработан для установки вентиляторов большего размера, при этом расположение портов на задней панели осталось прежним.

Ноутбук предлагает несколько вариантов 16-дюймового дисплея, включая OLED-панель с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц и поддержкой DisplayHDR True Black 1000. Стандартные конфигурации Raider 16 предлагают видеокарты RTX 5080 и RTX 5070 Ti, а также 16-дюймовый экран с разрешением QHD+, два слота M.2, картридер SD Express и интерфейс Thunderbolt 4.

В модели Crosshair 16 Max используются процессоры Core Ultra 9 290HX Plus, Core Ultra 9 275HX или Core Ultra 7 251HX в сочетании с видеокартой GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8GB, а также 16-дюймовая OLED-панель с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Толщина корпуса Crosshair 16 Max составляет 21,9 мм, что на 14,3 % меньше, чем у предыдущего поколения. Производитель немного изменил дизайн ноутбука, перенеся порты HDMI и RJ-45 на заднюю панель. Кроме того, у лэптопа появился один порт Thunderbolt 4 и один дополнительный порт USB-C. Кроме того, он получил три порта USB-A.

MSI также обновила линейку 18-дюймовых ноутбуков. В модели Titan 18 HX A2W используется процессор Core Ultra 9 290HX Plus и видеокарта GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB в сочетании с 18-дюймовой Mini-LED-панелью с разрешением 3840 × 2400 пикселей и частотой обновления 240 Гц.

Модель Raider 18 Max HX доступна в вариантах с видеокартами RTX 5090 и RTX 5080 и 18-дюймовой Mini-LED-панелью с частотой обновления 120 Гц, а модель Stealth 18 HX — с видеокартами RTX 5080 или RTX 5070 Ti. По данным MSI, эти более крупные системы могут обеспечивать мощность до 220 Вт для процессора на поддерживаемых моделях, а Titan 18 оснащён аккумулятором ёмкостью 99,9 Вт·ч и адаптером питания на 400 Вт.

В бюджетном сегменте производитель обновил серию ноутбуков Cyborg 15. В составе модели Cyborg 15 Max используется процессор Intel Core 7 240H и видеокарта GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8GB, а общая мощность системы составляет до 130 Вт. Ноутбук оснащён 15,6-дюймовой панелью с разрешением 1080p, частотой обновления 144 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Лэптоп также предлагает два слота PCIe Gen4 M.2. Вес ноутбука составляет 2 кг при толщине корпуса от 21 до 22,9 мм. MSI также предлагает версии указанного лэптопа с видеокартами RTX 5060 и RTX 5050.

Характеристики ноутбуков MSI Raider, Crosshair, Titan, Cyborg и Stealth 2026 года

MSI не сообщила рекомендованные цены обновлённых ноутбуков. С более подробными техническими характеристиками каждой модели можно ознакомиться на изображениях в галерее выше.