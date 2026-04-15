Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки MSI представила обновлённые ноутбуки Rai...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

MSI представила обновлённые ноутбуки Raider, Crosshair, Titan и Cyborg с новыми чипами Intel и графикой RTX 50-й серии

Компания MSI представила обновлённые игровые ноутбуки Raider и Crosshair 2026 года на базе процессоров Intel Core Ultra 200HX Plus с графикой Nvidia GeForce RTX 50-й серии. Флагманом новой 16-дюймовой линейки стала модель Raider 16 Max, которая, по данным производителя, обеспечивает суммарную мощность процессора и GPU до 300 Вт. Модель Crosshair 16 Max имеет меньшую мощность (до 200 Вт) и характеризуется более тонким корпусом.

Raider 16 Max. Источник изображений: MSI

Raider 16 Max. Источник изображений: MSI

Новые лэптопы Raider, Stealth и Crosshair компания MSI анонсировала ещё на выставке CES 2026 в январе. Сегодня производитель предоставил полную информацию о новых продуктах.

Raider 16 Max

Raider 16 Max

Модель Raider 16 Max предлагает в качестве основы Core Ultra 9 290HX Plus или Core Ultra 9 275HX в сочетании с видеокартами GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB или RTX 5080 Laptop GPU 16GB. Ноутбук получил новую систему охлаждения Cooler Boost Trinity+ с тремя вентиляторами, шестью тепловыми трубками и пятью вентиляционными отверстиями. MSI заявляет, что корпус Raider 16 Max был переработан для установки вентиляторов большего размера, при этом расположение портов на задней панели осталось прежним.

Ноутбук предлагает несколько вариантов 16-дюймового дисплея, включая OLED-панель с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц и поддержкой DisplayHDR True Black 1000. Стандартные конфигурации Raider 16 предлагают видеокарты RTX 5080 и RTX 5070 Ti, а также 16-дюймовый экран с разрешением QHD+, два слота M.2, картридер SD Express и интерфейс Thunderbolt 4.

В модели Crosshair 16 Max используются процессоры Core Ultra 9 290HX Plus, Core Ultra 9 275HX или Core Ultra 7 251HX в сочетании с видеокартой GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8GB, а также 16-дюймовая OLED-панель с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Толщина корпуса Crosshair 16 Max составляет 21,9 мм, что на 14,3 % меньше, чем у предыдущего поколения. Производитель немного изменил дизайн ноутбука, перенеся порты HDMI и RJ-45 на заднюю панель. Кроме того, у лэптопа появился один порт Thunderbolt 4 и один дополнительный порт USB-C. Кроме того, он получил три порта USB-A.

MSI также обновила линейку 18-дюймовых ноутбуков. В модели Titan 18 HX A2W используется процессор Core Ultra 9 290HX Plus и видеокарта GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB в сочетании с 18-дюймовой Mini-LED-панелью с разрешением 3840 × 2400 пикселей и частотой обновления 240 Гц.

Модель Raider 18 Max HX доступна в вариантах с видеокартами RTX 5090 и RTX 5080 и 18-дюймовой Mini-LED-панелью с частотой обновления 120 Гц, а модель Stealth 18 HX — с видеокартами RTX 5080 или RTX 5070 Ti. По данным MSI, эти более крупные системы могут обеспечивать мощность до 220 Вт для процессора на поддерживаемых моделях, а Titan 18 оснащён аккумулятором ёмкостью 99,9 Вт·ч и адаптером питания на 400 Вт.

В бюджетном сегменте производитель обновил серию ноутбуков Cyborg 15. В составе модели Cyborg 15 Max используется процессор Intel Core 7 240H и видеокарта GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8GB, а общая мощность системы составляет до 130 Вт. Ноутбук оснащён 15,6-дюймовой панелью с разрешением 1080p, частотой обновления 144 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Лэптоп также предлагает два слота PCIe Gen4 M.2. Вес ноутбука составляет 2 кг при толщине корпуса от 21 до 22,9 мм. MSI также предлагает версии указанного лэптопа с видеокартами RTX 5060 и RTX 5050.

Характеристики ноутбуков MSI Raider, Crosshair, Titan, Cyborg и Stealth 2026 года
MSI-2026-GAMING-LAPTOP-SPECS-1.jpg
Смотреть все изображения (9)
MSI-2026-GAMING-LAPTOP-SPECS-2.jpg
MSI-2026-GAMING-LAPTOP-SPECS-3.jpg
MSI-2026-GAMING-LAPTOP-SPECS-4.jpg
MSI-2026-GAMING-LAPTOP-SPECS-5.jpg
MSI-2026-GAMING-LAPTOP-SPECS-6.jpg
MSI-2026-GAMING-LAPTOP-SPECS-7.jpg
MSI-2026-GAMING-LAPTOP-SPECS-8.jpg
MSI-2026-GAMING-LAPTOP-SPECS-9.jpg
Смотреть все
изображения (9)

MSI не сообщила рекомендованные цены обновлённых ноутбуков. С более подробными техническими характеристиками каждой модели можно ознакомиться на изображениях в галерее выше.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: msi, ноутбуки, core ultra 200hx, geforce rtx 5000
msi, ноутбуки, core ultra 200hx, geforce rtx 5000
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
