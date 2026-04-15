Keychron представила беспроводную игровую мышку G3 весом 44 г с флагманской начинкой

Компания Keychron в первую очередь известна своими механическими клавиатурами, но в последнее время она также заявила о себе в сегменте компьютерных мышей, выпустив такие беспроводные модели, как M6 8K и M7 8K. Теперь производитель представил два варианта новой игровой мышки Keychron G3.

G3 — это сверхлегкая игровая мышь с симметричным корпусом для правшей и двумя вариантами материала корпуса: верхняя часть из углеродного волокна и нижняя часть из АБС-пластика или верхняя часть из полупрозрачного поликарбоната и нижняя часть из АБС-пластика. Обе версии Keychron G3 имеют одинаковую форму, вес и технические характеристики, так что у потенциальных покупателей есть возможность выбрать мышь по своему вкусу, не жертвуя при этом производительностью и временем автономной работы.

Оба варианта Keychron G3 доступны в интернет-магазине Keychron. Версия из полупрозрачного поликарбоната оценивается производителем в $84,99, вариант из углеродного волокна оценён в $109,99.

В Keychron G3 используется топовый сенсор PixArt 3950 с частотой опроса 8 кГц, поддержкой трёх режимов беспроводного подключения (2,4 ГГц, Bluetooth 5.3 и USB-C) и аккумулятором ёмкостью 500 мА·ч, который, по словам представителя, обеспечивает до 160 часов работы без подзарядки. Компания не указала конфигурацию для тестирования, но можно предположить, что речь идёт об автономной работе при использовании подключения Bluetooth или 2,4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц.

В Keychron G3 используются механические микропереключатели Huano Transparent Shell White Dot для основных кнопок с ресурсом 120 млн нажатий. Размеры G3 составляют 120 × 63 × 38,8 мм, что делает её длиннее и немного шире, чем многие другие мыши схожей формы, хотя у неё всё равно есть выступ в задней части корпуса. Вес устройства составляет 44 грамма.

Версия из поликарбоната имеет слегка полупрозрачный корпус, с текстурированной поверхностью, светло-фиолетовыми кнопками и фиолетовым пластиковым колесом прокрутки. Версия из углеродного волокна имеет матовую чёрную верхнюю часть корпуса, ярко-оранжевое колесо прокрутки и боковые кнопки, а также едва заметный рельефный узор в виде волн и дыма на поверхности.