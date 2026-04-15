Призыв существ, талисманы и новое эпическое оружие: для Titan Quest 2 вышло крупное обновление

Издательство THQ Nordic и разработчики из немецкой студии Grimlore Games сообщили о выходе следующего крупного обновления для находящегося в раннем доступе мифологического ролевого экшена Titan Quest 2.

Основным нововведением патча 0.5.0 выступает механика призыва существ, которая стала первым шагом на пути к новому стилю игры («Призыватель»). Последним будет добавление мастерства духа (Spirit).

На данном этапе призывные существа стали частью существующих видов мастерства (каждому классу доступны разные создания). Как именно работает механика, продемонстрировали в недавнем геймплейном ролике.

Кроме того, в 0.5.0 добавили новые мощные аффиксы (и переработали старые), талисманы (берутся в левую руку), ещё больше эпического оружия (старое тоже переработали), реликвий и амулетов.

Также разработчики реализовали возможность вернуть потерянный опыт после смерти (в игре появились так называемые эхо смерти), добавили опцию делать пометки на карте и внесли множество корректировок в баланс.

До конца 2026 года Titan Quest 2 получит новый регион («Дикие земли»), механику крафтинга, новые квесты, врагов, боссов, улучшение мультиплеера, перевод на дополнительные языки и многое другое.

Titan Quest 2 дебютировала 1 августа 2025 года в раннем доступе Steam и Epic Games Store. Игра продалась в количестве свыше 300 тыс. копий за три дня и заслужила в сервисе Valve более 15 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг 83 %).