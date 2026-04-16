Складной смартфон Huawei Pura X Max получит стилус с ИИ-функциями

Компания Huawei представит складной смартфон Pura X Max в рамках презентации, которая пройдёт 20 апреля. За несколько дней до этого стало известно, что взаимодействовать с экраном устройства можно будет с помощью стилуса, хотя и неизвестно, будет ли он входить в комплект поставки.

Вендор опубликовал промо-видео, чтобы показать стилус и его функциональность. Вполне логично, что в рамках этой демонстрации не обошлось без функций на базе искусственного интеллекта, упор на которые делают буквально все производители потребительской электроники.

Как следует из видео, с помощью стилуса можно легко создать виртуальный наряд для своего питомца или добавить объекты на фото. Пользователю даже не нужно уметь рисовать, поскольку алгоритму достаточно грубого наброска. В целом же Pura X Max выводит и без того инновационный форм-фактор оригинального Pura X, выпущенного годом ранее, на новый уровень.

Гибкий экран устройства стал больше, благодаря чему в разложенном состоянии смартфон фактически превращается в компактный планшет. Ожидается, что Huawei выпустит версии устройства с 12 Гбайт и 16 Гбайт оперативной памяти, а также накопителем ёмкостью 256 Гбайт, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Смартфон будет доступен в чёрном, белом, золотом, голубом и оранжевом вариантах цветового исполнения корпуса.