3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Складной смартфон Huawei Pura X Max полу...
реклама
Складной смартфон Huawei Pura X Max получит стилус с ИИ-функциями

Компания Huawei представит складной смартфон Pura X Max в рамках презентации, которая пройдёт 20 апреля. За несколько дней до этого стало известно, что взаимодействовать с экраном устройства можно будет с помощью стилуса, хотя и неизвестно, будет ли он входить в комплект поставки.

Вендор опубликовал промо-видео, чтобы показать стилус и его функциональность. Вполне логично, что в рамках этой демонстрации не обошлось без функций на базе искусственного интеллекта, упор на которые делают буквально все производители потребительской электроники.

Как следует из видео, с помощью стилуса можно легко создать виртуальный наряд для своего питомца или добавить объекты на фото. Пользователю даже не нужно уметь рисовать, поскольку алгоритму достаточно грубого наброска. В целом же Pura X Max выводит и без того инновационный форм-фактор оригинального Pura X, выпущенного годом ранее, на новый уровень.

Гибкий экран устройства стал больше, благодаря чему в разложенном состоянии смартфон фактически превращается в компактный планшет. Ожидается, что Huawei выпустит версии устройства с 12 Гбайт и 16 Гбайт оперативной памяти, а также накопителем ёмкостью 256 Гбайт, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Смартфон будет доступен в чёрном, белом, золотом, голубом и оранжевом вариантах цветового исполнения корпуса.

Материалы по теме
Первый iPhone Fold выведет Apple в тройку крупнейших производителей складных смартфонов
Huawei показала складной смартфон Pura X Max с широкоформатным дисплеем
Huawei представила смартфон Enjoy 90m Plus с ёмкой батареей
Xiaomi представила бюджетные Redmi R70 и R70m с процессорами Unisoc T8300, 13-Мп камерами и ёмкими батареями
Samsung без анонсов повысила цены на смартфоны и планшеты
Samsung тоже увеличила объёмы продаж смартфонов на падающем рынке, по версии IDC
Теги: huawei pura x max, huawei, смартфон
huawei pura x max, huawei, смартфон
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Власти Китая планируют запретить поставки в США оборудования для производства солнечных панелей
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности 6 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 5 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.