Подозреваемый в нападении на Сэма Альтмана призывал «убивать гендиров технологических компаний»

За несколько месяцев до ареста по обвинению в покушении на убийство главы OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) молодой человек по имени Даниэль Морено-Гама (Daniel Moreno-Gama) призывал в интернете «убивать гендиректоров технологических компаний», ссылаясь на действия Луиджи Манджоне (Luigi Mangione), который сейчас обвиняется в убийстве главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона (Brian Thompson). Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Морено-Гама упомянул Манджоне в разговоре с продюсерами подкаста The Last Invention, которые хотели взять у Даниэля интервью для серии выпусков об искусственном интеллекте. В январе он записал интервью, в котором подробно рассказал о том, как прошёл путь от интернет-гика до борца, одержимого угрозами ИИ. Но свои пугающие слова он призвал не воспринимать буквально. Тем не менее, на минувшей неделе он приехал из пригорода Хьюстона в Сан-Франциско, бросил «коктейль Молотова» в дом Сэма Альтмана и планировал поджечь здание, в котором располагается штаб-квартира OpenAI.

В ходе следствия по делу был обнаружен манифест, предположительно созданный Морено-Гамой, — в документе содержится предупреждение, что ИИ уничтожит человечество. В нём есть и послание самому Альтману: «Если вы каким-то чудом выживете, я восприму это как знак свыше, чтобы искупить вину». Молодому человеку предъявлены обвинения в покушении на убийство и поджоге; он не признал себя виновным.

Назначенный властями штата государственный защитник Даймонд Уорд (Diamond Ward) охарактеризовал эти обвинения как чрезмерные, а инцидент квалифицировал «в лучшем случае как преступление против собственности». Адвокат указал, что в анамнезе у его подзащитного значатся аутизм и проблемы с психическим здоровьем, а его действия, «по-видимому, были спровоцированы острым психическим кризисом, а не желанием нанести вред». Эту линию поддержали и родители подозреваемого — они, по их словам, пытались добиться для него лечения психических заболеваний и были обеспокоены его самочувствием. Даниэль был заботливым и ранее не привлекался, подчеркнули его родители.

Традиционно закрытый от общественности Альтман на минувшей неделе опубликовал фото своей семьи в надежде, что если кто-то ещё решит бросить в его дом «коктейль Молотова», то передумает, независимо от того, как относится к главе OpenAI лично. Накануне стартап Longview опубликовал ещё одно интервью Морено-Гамы, в котором он вспомнил, что, будучи школьником, считал ChatGPT «потрясающим», потому что чат-бот позволял ему списывать. В интернете Морено-Гама пользовался ником Butlerian Jihadist — это отсылка к войне между людьми и мыслящими машинами в классике фантастики «Дюна». Главный редактор Longview предлагал молодому человеку выступить анонимно, но когда его личность раскрыли, это утратило смысл. Авторы подкаста связались с ним во время работы над выпуском, посвящённым вопросу применения насилия для того, чтобы оградить человечество от вымирания из-за сверхразумного ИИ.

В 2024 году Морено-Гама вступил в организацию Pause AI, выступающую за приостановку разработки самых модных систем ИИ, — на публичном сервере Discord в группе он опубликовал 34 сообщения, и ни одно из них, по словам руководителя, не содержало явных призывов к насилию. На онлайн-форуме Stop AI он поинтересовался, повлечёт ли его блокировку попытка обсуждать насилие, и после утвердительного ответа перестал публиковать сообщения. При этом он резко реагировал на стереотипы о людях, которые преувеличивают угрозу ИИ, но выражался относительно сдержанно: «Прежде чем мы начнём задумываться о насилии, нужно исчерпать все наши мирные средства. Думаю, протесты, обмен информацией, запись подкастов вроде этого должны быть в приоритете, прежде чем мы вообще начнём рассматривать насилие». Но опыт Манджоне он считал политической точкой опоры — с его действиями он не соглашался, но отмечал, что «многие смогли это оправдать».