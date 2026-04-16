Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Учёные научились «транслировать» запахи прямо в мозг вообще без химии — с помощью ультразвука

Группа независимых исследователей разработала интересное устройство, способное искусственно вызывать запахи с помощью ультразвука без использования картриджей с растворами. Это открытие представляет особый интерес для виртуальной реальности, которая освоила визуальное и звуковое погружение в придуманные миры, оставив передачу запахов на потом. Между тем, запахи комнаты будут мешать настоящему погружению в VR и с этим что-то придётся делать.

Источник изображений: Lev Chizhov

Традиционные попытки имитировать запахи в VR-гарнитурах и кинотеатрах (такие как Smell-O-Vision или устройства от Feelreal и Vaqso в прошлом) провалились из-за необходимости в химических картриджах и ограниченного набора ароматизирующих воздух средств. Они требовали постоянных покупок расходных материалов, а также сталкивались с ограничениями со стороны регулирующих органов — это примерно та же история, что и с электронными сигаретами. Было бы заманчиво создать устройство для прямого воздействия на мозг с целью вызова ассоциаций с запахами.

Причём ароматы — это активация древних структур мозга, которые оказывают серьёзное влияние на реакции и формирование памяти. Есть мнение, что VR-гарнитуры без имитации запахов — это буквально деньги на ветер. Даже при идеальной визуализации отсутствие соответствующих запахов и наличие случайных не обеспечат эффекта полного погружения.

Новый подход к имитации ароматов радикально отличается от привычного: вместо химического воздействия на нос ультразвуковой сигнал через череп напрямую направляется на обонятельную луковицу в мозге. Это первое в мире подобное исследование, которое пока даже не проводилось на животных. Проект задумали и осуществляют четверо специалистов своего дела: предприниматель в сфере нейротехнологий Лев Чижов, учёный из Калтеха Альберт Ян-Хуанг (Albert Yan-Huang), а также два программиста — Томас Рибейро и Ааюш Гупта (Thomas Ribeiro, Aayush Gupta).

Устройство представляет собой ультразвуковой излучатель, размещаемый на лбу на мягкой гелеобразной подушке для стабильности и комфорта. Оптимальные параметры подобраны с помощью МРТ-исследования головы одного из участников — это частота 300 кГц для проникновения сигнала через кость, глубина фокусировки около 39 мм, углы поворота 50–55° и импульсы из 5 циклов с частотой повторения 1200 Гц. Ультразвук фокусируется ниже лба и направляется вниз к обонятельной луковице. Главной проблемой было преодолеть полости носа, с чем прототип вполне справился.

Во время экспериментов участники ощущали различные ароматы и запахи при лёгком вдохе: свежий воздух с высоким содержанием кислорода, запах мусора (как от нескольких дней старых фруктовых очистков), озоновый аромат (словно рядом с ионизатором воздуха) и запах костра (горящее дерево). Запахи могли иметь чёткую локализацию или проявляться постепенно. По-хорошему такие эксперименты надо проводить в рамках медицинских исследований. Но революция может произойти и в случае такой фактически гаражной разработки. Прецеденты были.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: виртуальная реальность, запах
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
