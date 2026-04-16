Орбиту МКС подняли на 440 м перед прибытием «Союза МС-29»

В «Роскосмосе» сообщили о проведении коррекции орбиты Международной космической станции (МКС), что потребовалось для создания необходимых баллистических условий для прибытия «Союза МС-29» и посадки спускаемого аппарата корабля «Союза МС-28».

Источник изображения: «Роскосмос»

«Сегодня в 05:34 мск включились двигатели корабля "Прогресс МС-32", пристыкованного к МКС, проработали 303 секунды, выдав импульс величиной 0,25 м/с, и "подняли" станцию на 440 м», — указано в сообщении госкорпорации. После коррекции высота орбиты МКС составляет 420,09 км.

За время эксплуатации МКС было выполнено 392 манёвра с целью коррекции высоты её орбиты. Коррекция производится как для создания баллистических условий перед прибытием и расстыковкой космических кораблей, так и для предотвращения столкновения с космическим мусором.

Запуск «Союза МС-29» состоится в июле этого года. Он доставит на МКС экипаж в составе космонавтов «Роскосмоса» Анны Кикиной и Петра Дуброва, а также астронавта NASA Анила Менон Самойленко (Anil Madhavan Samoilenko Menon).

В настоящее время на МКС находятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс (Christopher Williams), Джессика Меир (Jessica Meir), Джек Хэтэуэй (Jack Hathaway), а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено (Sophie Adenot).

Материалы по теме
Увеличенный космический грузовик Cygnus XL сегодня доставит на МКС сразу 5 т груза
NASA и «Роскосмос» продлят работу старейшего модуля МКС до 2032 года
Российскую орбитальную станцию пообещали полностью развернуть к 2034 году
Новая версия Starship прошла огневые испытания в преддверии майского старта
Amazon поглотила спутникового оператора Globalstar за $11,57 млрд и договорилась о сотрудничестве с Apple
Blue Origin научилась извлекать пригодный для дыхания кислород из лунного грунта
Теги: роскосмос, мкс, космос, орбита
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Власти Китая планируют запретить поставки в США оборудования для производства солнечных панелей
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности 6 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 5 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.