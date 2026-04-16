Орбиту МКС подняли на 440 м перед прибытием «Союза МС-29»

В «Роскосмосе» сообщили о проведении коррекции орбиты Международной космической станции (МКС), что потребовалось для создания необходимых баллистических условий для прибытия «Союза МС-29» и посадки спускаемого аппарата корабля «Союза МС-28».

«Сегодня в 05:34 мск включились двигатели корабля "Прогресс МС-32", пристыкованного к МКС, проработали 303 секунды, выдав импульс величиной 0,25 м/с, и "подняли" станцию на 440 м», — указано в сообщении госкорпорации. После коррекции высота орбиты МКС составляет 420,09 км.

За время эксплуатации МКС было выполнено 392 манёвра с целью коррекции высоты её орбиты. Коррекция производится как для создания баллистических условий перед прибытием и расстыковкой космических кораблей, так и для предотвращения столкновения с космическим мусором.

Запуск «Союза МС-29» состоится в июле этого года. Он доставит на МКС экипаж в составе космонавтов «Роскосмоса» Анны Кикиной и Петра Дуброва, а также астронавта NASA Анила Менон Самойленко (Anil Madhavan Samoilenko Menon).

В настоящее время на МКС находятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс (Christopher Williams), Джессика Меир (Jessica Meir), Джек Хэтэуэй (Jack Hathaway), а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено (Sophie Adenot).