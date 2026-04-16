Исторический рубеж: IPv6 впервые занял 50 % подключений к Google

В короткий момент времени, пришедшийся на 28 марта 2026 года, доля пользователей Google со всего мира, которые подключились к ресурсам компании через протокол IPv6, достигла 50 %, и это стало историческим событием.

Протокол IPv6 используется уже 43 % населения мира, гласит статистика APNIC, причём азиатский и американский регионы подошли к отметке 50 %; по данным Cloudflare, 40 % трафика идёт по протоколу IPv6 — причём это не просто подсчёт клиентских адресов, а фактическое количество переданных пакетов.

Проверенный временем протокол IPv4, который начал работать в 1980 году, располагает теоретической ёмкостью 4,3 млрд адресов и практической — около 3,7 млрд. На тот момент эти показатели представлялись огромными, но никто не мог предсказать, насколько стремительным окажется рост интернета. Контролирующая североамериканский сегмент Сети организация IANA исчерпала запасы IPv4-адресов примерно в 2011 году; её европейский аналог RIPE NCC пришёл к этому результату в 2019 году — тогда же, когда Азия и Латинская Америка.

Пространство IPv4 исчерпалось из-за роста числа устройств, подключённых к интернету: сначала это были домашние компьютеры, затем смартфоны, а в последнее десятилетие к ним присоединились устройства интернета вещей (IoT). В 2019 году IPv4-адреса продавались уже по $50 за штуку, а теперь их пулы используются в качестве залога по кредитам. Запустить облачный сервер сейчас может практически любой, но, чтобы сделать его доступным для всего интернета, требуется присвоить ему публичный адрес — с 2024 года Amazon взимает по $0,005 в час за каждое назначение IPv4-адреса.

В наши дни практически не осталось причин пренебрегать протоколом IPv6. На ранних этапах решения для туннелирования IPv6 в IPv4 были довольно громоздкими и капризными; переход замедлила технология NAT, позволяющая нескольким компьютерам скрываться за одним IPv4-адресом. Есть даже мнение, что дополнительные 20 байтов в заголовке пакета IPv6 приводят к потерям полосы пропускания и более высокой загрузке процессора — в действительности уже 11 лет назад тесты Facebook✴ показали, что скорость соединения по IPv6 в целом выросла на 10–15 %, а Akamai отметила ускорение загрузки мобильных страниц на 5 %. Ёмкость IPv6 составляет 2¹²⁸ адресов, поэтому отсутствует необходимость в NAT — любые устройства могут напрямую подключаться к любым другим, что и обусловливает ускорение подключения.