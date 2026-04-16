Стартовали российские продажи смартфона iQOO Z11x — от 38 999 рублей

В России начались продажи смартфона iQOO Z11x, ориентированного на молодую аудиторию. Устройство отличают производительный процессор, достаточный объём оперативной памяти и ёмкий аккумулятор с поддержкой зарядки высокой мощности. Цена вопроса — от 38 999 руб.

Источник изображений: iQOO

Смартфон iQOO Z11x работает на чипе MediaTek Dimensity 7400 Turbo, который выпускается с использованием техпроцесса 4 нм; высокую производительность устройству обеспечивают также от 8 до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и встроенный накопитель UFS 3.1 объёмом 256 или 512 Гбайт. Устройство набирает более 1 млн баллов в тесте AnTuTu — это значит, что его ресурсов достаточно для редактирования видео в 4K и запуска «тяжёлых» игр. Для последних здесь предусмотрен специальный режим Monster Gaming Mode с «4D-вибрацией».

Разрешение 6,76-дюймового IPS-дисплея составляет 1080 × 2344 пикселей при частоте обновления 120 Гц и пиковой яркости 1200 кд/м². На задней панели iQOO Z11x размещена основная камера с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX852; обработка снимков осуществляется с использованием искусственного интеллекта. Фронтальная камера имеет 32-мегапиксельное разрешение — и обе поддерживают видеозапись в 4K. Аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч позволяет смартфону работать до двух дней; при мощности 44 Вт батарея заряжается с 0 до 50 % всего за 43 минуты.

Корпус может похвастаться защитой по стандартам IP68 и IP69, в том числе от водяных струй под высоким давлением; имеется 5-звёздочный сертификат SGS, свидетельствующий о защите от падений, а также соответствие стандарту MIL-STD для работы в экстремальных условиях. В качестве программной платформы выступает OriginOS 6 на основе Google Android 16 — производитель обещает два года обновлений ОС и четыре года обновлений безопасности. Смартфон iQOO Z11x доступен в расцветках «Звёздный серый» и «Титановый чёрный»; конфигурация с 8/256 Гбайт памяти оценивается в 38 999 руб., 12/256 Гбайт — в 46 499 руб., а 12/512 Гбайт — в 53 999 руб.

Теги: iqoo, смартфон, россия
iqoo, смартфон, россия
