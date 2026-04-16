Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов

Компания Honor представила в Китае ноутбуки MagicBook 14 2026 и MagicBook 16 2026. Обе системы оснащены новейшими процессорами Intel Panther Lake.

Модель MagicBook 16 2026 будет предлагаться с процессорами Core Ultra 5 336H или Core Ultra X7 358H. Ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2.5K и соотношением сторон 16:10. Экран имеет пиковую яркость 500 кд/м2, контрастность 1200:1 и 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Для него также заявлена поддержка частоты обновления 180 Гц.

В оснащение лэптопа входят 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и NVMe-накопитель M.2 2280 ёмкостью 1 Тбайт. Есть второй свободный слот M.2.

MagicBook 16 получил батарею на 92 Вт·ч. Honor заявляет, что система может работать без подзарядки более 15 часов. Стоимость MagicBook 16 начинается с 7199 юаней (около $1054) за версию с процессором Core Ultra 5 336H и с 8999 юаней (около $1319) за вариант на базе более производительного Core Ultra X7 358H.

Модель MagicBook 14 2026 оснащена IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 2.8K, частотой обновления 120 Гц, яркостью 430 кд/м2, контрастностью 1200:1 и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Как и модель большего размера MagicBook 14 оснащён батареей на 92 Вт·ч. В набор внешних разъёмов ноутбука входят два порта USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с).

MagicBook 14 2026 предлагает 32 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт SSD. Если объёма постоянной памяти окажется недостаточно, у системы имеется второй слот M.2.

Стоимость MagicBook 14 2026 начинается с 6999 юаней (около $1025) за версию с процессором Core Ultra 5 336H. Вариант на базе Core Ultra X7 358H оценён в 8799 юаней (около $1319).