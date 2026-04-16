Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале»

Разработчики из студии Mundfish объявили о долгожданном выходе «Кровь на Хрустале» (Blood on Crystal) — последнего, четвёртого дополнения к своему нашумевшему ретрофутуристическому шутеру Atomic Heart.

Источник изображений: Mundfish

Релиз «Кровь на Хрустале» состоялся на всех целевых платформах Atomic Heart — PC (Steam, VK Play в СНГ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Премьера сопровождалась насыщенным геймплейным трейлером.

Стоимость «Кровь на Хрустале» в российском сегменте составляет 399 рублей, а на консолях DLC оценили в $10. Дополнение входит в состав набора Atomic Pass, а также золотого и полного (Ultimate) изданий Atomic Heart.

«Эпичное завершение Atomic Heart подарит вам шокирующие откровения, новых стихийных врагов, мощнейший арсенал и самых безумных боссов. Бескомпромиссная кровавая битва против ХРАЗа начинается!» — объявили авторы.

ХРАЗ — полимерная сущность, взявшая под контроль всех роботов СССР, чтобы сеять хаос и смерть. Помешать злодею может лишь майор Сергей Нечаев (он же П-3) и его жена Катя, чьё сознание было заперто в Близняшках.

«Кровь на Хрустале» позиционируется как самое масштабное дополнение в истории Atomic Heart. Ранее игра получила аддоны «Инстинкт Истребления» (август 2023 года), «Узник Лимбо» (февраль 2024-го) и «Чары морских глубин» (январь 2025-го).

Atomic Heart вышла в феврале 2023 года на PC (Steam, VK Play в СНГ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра привлекла более 10 млн человек и уже заработала на сиквел — Atomic Heart 2 анонсировали в прошлом июне.

Материалы по теме
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 %
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Закулисные обновления Dragon's Dogma 2 в Steam разожгли надежды фанатов на крупное дополнение
«Да здравствует хардкор!»: глава Battlestate Games подтвердил, что не бросит Escape from Tarkov ради Fragmentary Order
Пользователи Steam оценили новое дополнение Terran Armada выше самой Starfield
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Теги: atomic heart, mundfish, шутер
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Власти Китая планируют запретить поставки в США оборудования для производства солнечных панелей
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности 6 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 5 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.