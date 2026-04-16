Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале»

Разработчики из студии Mundfish объявили о долгожданном выходе «Кровь на Хрустале» (Blood on Crystal) — последнего, четвёртого дополнения к своему нашумевшему ретрофутуристическому шутеру Atomic Heart.

Релиз «Кровь на Хрустале» состоялся на всех целевых платформах Atomic Heart — PC (Steam, VK Play в СНГ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Премьера сопровождалась насыщенным геймплейным трейлером.

Стоимость «Кровь на Хрустале» в российском сегменте составляет 399 рублей, а на консолях DLC оценили в $10. Дополнение входит в состав набора Atomic Pass, а также золотого и полного (Ultimate) изданий Atomic Heart.

«Эпичное завершение Atomic Heart подарит вам шокирующие откровения, новых стихийных врагов, мощнейший арсенал и самых безумных боссов. Бескомпромиссная кровавая битва против ХРАЗа начинается!» — объявили авторы.

ХРАЗ — полимерная сущность, взявшая под контроль всех роботов СССР, чтобы сеять хаос и смерть. Помешать злодею может лишь майор Сергей Нечаев (он же П-3) и его жена Катя, чьё сознание было заперто в Близняшках.

«Кровь на Хрустале» позиционируется как самое масштабное дополнение в истории Atomic Heart. Ранее игра получила аддоны «Инстинкт Истребления» (август 2023 года), «Узник Лимбо» (февраль 2024-го) и «Чары морских глубин» (январь 2025-го).

Atomic Heart вышла в феврале 2023 года на PC (Steam, VK Play в СНГ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра привлекла более 10 млн человек и уже заработала на сиквел — Atomic Heart 2 анонсировали в прошлом июне.