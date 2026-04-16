Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110

Вслед за недавно анонсированной беспроводной игровой мышью G3 компания Keychron представила ещё две симметричные игровые мыши — G4 и G5. Обе модели обладают идентичными характеристиками, но немного отличаются дизайном и внешним видом.

Источник изображений: Keychron

Обе мыши имеют симметричную форму с характерным изгибом посередине. G4 выполнена в корпусе из АБС-пластика в ретро-стиле с бело-кремовой и красновато-коричневой цветовой гаммой, дополненной интересными пиксельными аппаратными кнопками и переключателями в нижней части мыши.

G5 выполнена в корпусе из углеродного волокна в более традиционном для геймеров стиле. G5 немного легче — её вес составляет 43 г, в то время как вес G4 — 55 г, хотя G4 меньше G5. Keychron G4 можно приобрести в интернет-магазине Keychron за $79,99, а G5 — за $109,99.

Мыши Keychron G4 и G5 имеют идентичные внутреннюю начинку и особенности: сенсор PixArt PAW 3950, частоту опроса 8 кГц при подключении по радиоканалу 2,4 ГГц, проводное подключение, а также Bluetooth 5.3. Обе мыши оснащены аккумулятором ёмкостью 500 мА·ч. Keychron заявляет, что G4 может работать без подзарядки до 130 часов, а G5 — до 162 часов в режиме Bluetooth. При частоте опроса 4 кГц по радиоканалу 2,4 ГГц G4 может работать до 36 часов, а G5 — до 38 часов. При частоте опроса 1 кГц время автономной работы увеличивается до 130 часов для G4 и до 153 часов для G5.

В обеих мышах используются те же переключатели Huano Transparent Yellow Shell White Dot, что и в модели G3, представленной вчера. Заявленный ресурс переключателей составляет 120 млн нажатий.

Теги: keychron, беспроводная мышь, игровая мышь
