Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 %

Издательство PlaySide Publishing и разработчики из польской студии Fumi Games сообщили о выходе своего заряженного джазом ретрошутера Mouse: P.I. For Hire («Частный детектив Маус»).

Mouse: P.I. For Hire поступила в продажу для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Премьера игры сопровождалась прикреплённым ниже новым геймплейным трейлером.

Стоимость стандартного издания Mouse: P.I. For Hire в Steam составляет $30 (1100 рублей), а за расширенное просят $40 (1450 рублей). В состав последнего входят первое сюжетное дополнение (выйдет позже), саундтрек и цифровой комикс.

События Mouse: P.I. For Hire развернутся в городе мошенников и бандитов Маусберге, где игрокам достанется роль частного детектива Джека Пеппера (Jack Pepper) в исполнении Троя Бейкера (Troy Baker).

Обещали вдохновлённый Disney эпохи 30-х годов мир мультяшной анимации, неповторимую винтажную эстетику, остросюжетные расследования, джазовый саундтрек и текстовый перевод на русский язык.

За прошедшие с релиза несколько часов Mouse: P.I. For Hire в Steam достигла пикового онлайна в размере 10,6 тыс. человек и получила 350 «очень положительных» отзывов — рейтинг игры на платформе составляет 94 %.

Первые покупатели хвалят выдержанный визуальный стиль и причудливую смесь нуара с мультяшным абсурдом, а сетуют на нехватку поддержки ультрашироких мониторов и возможности переназначить управление.