Ветеран Apple, который выводил на рынок iPod, Watch и AirPods, уходит из компании после 31 года работы

В этом году Apple отпраздновала свой 50-летний юбилей, поэтому специалисты с опытом работы, измеряемым несколькими десятилетиями, имеют полное право считаться ветеранами. Выводивший на рынок многие знаковые устройства Стэн Ын (Stan Ng) заявил о своих намерениях покинуть Apple.

По роду деятельности Стэн Ын является маркетологом, но в Apple он оказывал влияние и на процесс разработки новых типов устройств. Приложив руку к выводу на рынок проигрывателя iPod первого поколения, он в 2007 году сопровождал дебют iPod touch. «Работа в Apple приносила радость, я искренне любил то, чем занимался», — подвёл итоги своей 31-летней деятельности в компании Стэн Ын. Свою карьеру в Apple он начал в 1995 году в качестве системного инженера, ещё до возвращения в компанию Стива Джобса (Steve Jobs).

Одновременно из Apple уходит руководитель направления искусственного интеллекта Джон Джаннандреа (John Giannandrea). Синхронность действий двух ветеранов обусловлена тем, что в среду компания выдавала сотрудникам очередные пакеты акций в качестве вознаграждения за работу, и планирующим уволиться было важно дождаться этой даты. За последние пару лет из Apple ушли многие руководители с большим опытом работы, включая операционного директора Джеффа Уильямса (Jeff Williams).

Стэн Ын стал третьим по счёту руководителем, связанным с созданием Apple Watch, который ушёл из компании за последнее время. Помимо Уильямса, который приложил руку к созданию Apple Watch, компанию будет вынужден покинуть глава направления Fitness+ Джей Бланик (Jay Blahnik), поскольку его поведение стало причиной служебного расследования и поводом для увольнения.

В маркетинговой иерархии Apple Стэн Ын был третьим по важности человеком после старшего вице-президента Грега Джосвяка (Greg Joswiak) и главы продуктового маркетинга Боба Борчерса (Bob Borchers). В структуре компании за каждой продуктовой линейкой закреплён свой глава по маркетингу, представитель программного маркетинга напрямую подчиняется Джосвяку. Недавно также был назначен отдельный руководитель по маркетингу в сфере ИИ. Часть обязанностей уходящего Ына возьмёт на себя Эрик Трески (Eric Treski), который отвечает за маркетинг аудиопродукции и домашних устройств Apple.