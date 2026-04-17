Сегодня 18 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Ветеран Apple, который выводил на рынок ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Ветеран Apple, который выводил на рынок iPod, Watch и AirPods, уходит из компании после 31 года работы

В этом году Apple отпраздновала свой 50-летний юбилей, поэтому специалисты с опытом работы, измеряемым несколькими десятилетиями, имеют полное право считаться ветеранами. Выводивший на рынок многие знаковые устройства Стэн Ын (Stan Ng) заявил о своих намерениях покинуть Apple.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По роду деятельности Стэн Ын является маркетологом, но в Apple он оказывал влияние и на процесс разработки новых типов устройств. Приложив руку к выводу на рынок проигрывателя iPod первого поколения, он в 2007 году сопровождал дебют iPod touch. «Работа в Apple приносила радость, я искренне любил то, чем занимался», — подвёл итоги своей 31-летней деятельности в компании Стэн Ын. Свою карьеру в Apple он начал в 1995 году в качестве системного инженера, ещё до возвращения в компанию Стива Джобса (Steve Jobs).

Одновременно из Apple уходит руководитель направления искусственного интеллекта Джон Джаннандреа (John Giannandrea). Синхронность действий двух ветеранов обусловлена тем, что в среду компания выдавала сотрудникам очередные пакеты акций в качестве вознаграждения за работу, и планирующим уволиться было важно дождаться этой даты. За последние пару лет из Apple ушли многие руководители с большим опытом работы, включая операционного директора Джеффа Уильямса (Jeff Williams).

Стэн Ын стал третьим по счёту руководителем, связанным с созданием Apple Watch, который ушёл из компании за последнее время. Помимо Уильямса, который приложил руку к созданию Apple Watch, компанию будет вынужден покинуть глава направления Fitness+ Джей Бланик (Jay Blahnik), поскольку его поведение стало причиной служебного расследования и поводом для увольнения.

В маркетинговой иерархии Apple Стэн Ын был третьим по важности человеком после старшего вице-президента Грега Джосвяка (Greg Joswiak) и главы продуктового маркетинга Боба Борчерса (Bob Borchers). В структуре компании за каждой продуктовой линейкой закреплён свой глава по маркетингу, представитель программного маркетинга напрямую подчиняется Джосвяку. Недавно также был назначен отдельный руководитель по маркетингу в сфере ИИ. Часть обязанностей уходящего Ына возьмёт на себя Эрик Трески (Eric Treski), который отвечает за маркетинг аудиопродукции и домашних устройств Apple.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
apple, apple watch, маркетинг, отставка
apple, apple watch, маркетинг, отставка
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
