Российскую криптобиржу Grinex взломали и украли активы на 1 млрд рублей

Неизвестные взломали ресурсы российской криптовалютной биржи Grinex и похитили цифровые активы на сумму более 1 млрд руб. Платформа приостановила работу и подала заявление в правоохранительные органы.

Источник изображения: Traxer / unsplash.com

В результате кибератаки с криптовалютных кошельков биржи Grinex похищены средства российских клиентов на сумму более 1 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу сервиса. Средства удалось отследить: через обменные сервисы злоумышленники конвертировали украденное в криптовалюту Tron (TRX) и собрали их в одном кошельке, адрес которого известен — его баланс на момент сообщения составлял около $15 млн в эквиваленте.

«Цифровые следы и характер атаки свидетельствуют о беспрецедентном уровне ресурсов и технологий, доступных исключительно структурам недружественных государств», — заявили в Grinex. Криптовалютная биржа является крупным российским игроком, производящим обмен рублей на цифровые деньги. Она выступает фактической преемницей закрывшейся ранее Garantex.

В марте прошлого года Garantex сообщила, что выступающая эмитентом стейблкоина USDT компания Tether заблокировала её средства на сумму 2,5 млрд руб. На следующий день американские власти обвинили платформу в нарушении санкций и отмывании денег; были заблокированы её сайты и криптовалютные активы на сумму $26 млн. В августе США ввели санкции и против Grinex, обвинив её в связи с Garantex и проведении криптовалютных операций, направленных на обход санкций.

Теги: grinex, криптовалюта, криптобиржа, взлом
