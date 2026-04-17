Google и Gucci выпустят дизайнерские умные очки в 2027 году

Gucci объявила о планах выпустить в 2027 году умные очки в сотрудничестве с Google, что может сделать компанию первым крупным люксовым брендом, вышедшим на рынок очков с поддержкой искусственного интеллекта, пишет Reuters. Новинка станет конкурентом умных очков Ray-Ban, выпускаемых итало-французским производителем EssilorLuxottica в партнёрстве с Meta.

Project Aura. Источник изображения: Google, Xreal

Как ожидается, в этом году выйдут первые очки Google на базе Android XR с предварительным названием Project Aura. Обладая массивной чёрной пластиковой оправой, они почти не отличаются от смарт-очков Meta Ray-Ban. Это будет вторая попытка Google выйти на рынок умных очков после провала с выпуском Google Glass более десяти лет назад.

В прошлом году Google объявила о партнёрстве с брендами по выпуску очков Warby Parker и Gentle Monster, но они не столь широко известны, как Gucci.

В отличие от многих других технологических продуктов, умные очки должны быть стильными, чтобы завоевать популярность, и партнёрство с люксовым брендом, таким как Gucci, может помочь Google конкурировать с Meta Ray-Ban, утверждает ресурс The Verge.

В свою очередь, генеральный директор Snap Эван Шпигель (Evan Spiegel) отметил, что партнёрство с модными брендами также позволяет технологическим компаниям размещать на своих очках название другого бренда. «Я думаю, что бренд Meta — это то, чего люди не хотят видеть на своем лице», — заявил он.

Теги: google, gucci, умные очки
