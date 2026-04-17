Сегодня 18 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Смартфоны Google Pixel 11 могут получить RGB-подсветку Pixel Glow на задней крышке

При анализе исходного кода Google Android 17 Beta 4 обнаружились упоминания любопытной функции Pixel Glow. Возможно, речь идёт о светодиодной RGB-подсветке, которая появится на смартфонах Google Pixel 11, сообщает ресурс Android Authority.

Первые упоминания о новой функции появились ещё с выходом Android 17 Beta 2, и тогда она называлась «световыми анимациями» (Light animations), присутствовало также некое название Orbit — возможно, кодовое имя на этапе разработки. С появлением Android 17 Beta 4 сложилась более полная картина. На смену «световым анимациям» пришло название Pixel Glow, для запуска которой в настройках системы появился отдельный экран — речь идёт о цветной подсветке на задней панели смартфона.

Источник изображения: androidauthority.com

В коде системы также обнаружились несколько строк, указывающих на возможности и предназначение Pixel Glow. Ненавязчивые световые и цветовые эффекты помогут пользователю следить за тем, что происходит на смартфоне, когда устройство лежит экраном вниз. Например, Pixel Glow сообщит, когда поступит звонок от одного из избранных контактов. Световые эффекты также будут интегрированы с помощником на основе искусственного интеллекта Gemini — смартфон сможет давать обратную связь при взаимодействии с ним. Разумеется, всё это будет работать только при наличии светодиодной подсветки на задней панели и при включённой функции Pixel Glow, говорится в коде нового Android.

В конце марта достоянием общественности стали рендеры смартфона Google Pixel 11, но на этих изображениях обнаружить модуль светодиодной подсветки на задней панели устройства не удалось.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Складной смартфон Google Pixel 11 Pro Fold показался на изображениях — внешних изменений минимум
Google представила Pixel 10a — смартфон среднего уровня с дизайном, характеристиками и ценой Pixel 9a
Google с задержкой в пару дней выпустила первую бету Android 17
Лояльность к iPhone превысила 96 % — пользователи Android готовы менять бренд почти в четыре раза чаще
Смартфон Huawei Mate 80 Pro с продвинутыми камерами и смарт-часы Watch GT Runner 2 для любителей бега поступили в продажу в России
OnePlus покинет ключевые рынки и сосредоточится на продажах в Китае
Теги: google, pixel, rgb-подсветка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Telegram внезапно нормально заработал в России — но только на Android и с Premium-подпиской
Учёные подтвердили: частое использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы
Инвесторы насторожились: Сэм Альтман пытался направить деньги OpenAI в личные проекты
«Захотелось теперь отцом стать»: экспериментальный боевик Pragmata от Capcom стартовал в Steam с «крайне положительными» отзывами
Anthropic выпустила Claude Design — дизайнерский ИИ для тех, кто в дизайне ничего не понимает
Новая статья: Darwin’s Paradox! — платформер с душой и щупальцами. Рецензия 3 ч.
«Выглядит намного лучше, чем раньше»: три минуты «чистого геймплея» Heroes of Might & Magic: Olden Era воодушевили фанатов перед ранним доступом 5 ч.
Тизер нового компаньона в дополнении «Неисчислимый музеон» разочаровал фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader 6 ч.
Инсайдер: в Game Pass может появиться тариф с доступом только к эксклюзивам Xbox, а будущее Call of Duty в сервисе под вопросом 7 ч.
Глава Nvidia: у Китая уже есть всё, что нужно для обучения ИИ уровня Claude Mythos 8 ч.
Google рассказала, как правильно разрабатывать приложения для Android с помощью ИИ 9 ч.
Хардкорный шутер Road to Vostok от финского разработчика-одиночки стал хитом раннего доступа Steam — 200 тысяч копий менее чем за две недели 9 ч.
Microsoft переделывает «Пуск» с нуля: изменение размеров, отключение разделов и другие настройки 9 ч.
Steam запустили на Nintendo Switch 9 ч.
Apple исправит ошибку с блокировкой iPhone из-за чешского спецсимвола 9 ч.
Храним здесь, запускаем там: OCI и AWS подружили свои облачные сети 3 ч.
ИИ-стартап Cerebras поставит OpenAI ускорители ещё на $20 млрд 4 ч.
В США втихую запустили крупнейшую ветряную электростанцию — оператор опасался реакции Трампа 7 ч.
До 4 Тбайт китайской флеш-памяти со скоростью до 12 000 Мбайт/с — YMTC выпустила SSD Zhitai TiPlus 9100 7 ч.
Европейские стартапы обещают обогнать ИИ-чипы Nvidia по эффективности в 100 раз — но им не хватает денег и фабрик 7 ч.
Asus уточнила, какие блоки питания получат кабель ROG Equalizer 12V-2x6 с защитой от выгорания — это будет не бесплатно 9 ч.
OpenAI получит долю в конкуренте Nvidia в сфере ИИ-чипов 9 ч.
Строительство новых ЦОД забуксовало и это может затормозить всю отрасль ИИ 10 ч.
Apple распродала все запасы MacBook Neo — свежие заказы придут не раньше мая 11 ч.
Dreame представила в России передовые роботы-пылесосы и другие новинки 11 ч.