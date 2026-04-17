Смартфоны Google Pixel 11 могут получить RGB-подсветку Pixel Glow на задней крышке

При анализе исходного кода Google Android 17 Beta 4 обнаружились упоминания любопытной функции Pixel Glow. Возможно, речь идёт о светодиодной RGB-подсветке, которая появится на смартфонах Google Pixel 11, сообщает ресурс Android Authority.

Первые упоминания о новой функции появились ещё с выходом Android 17 Beta 2, и тогда она называлась «световыми анимациями» (Light animations), присутствовало также некое название Orbit — возможно, кодовое имя на этапе разработки. С появлением Android 17 Beta 4 сложилась более полная картина. На смену «световым анимациям» пришло название Pixel Glow, для запуска которой в настройках системы появился отдельный экран — речь идёт о цветной подсветке на задней панели смартфона.

В коде системы также обнаружились несколько строк, указывающих на возможности и предназначение Pixel Glow. Ненавязчивые световые и цветовые эффекты помогут пользователю следить за тем, что происходит на смартфоне, когда устройство лежит экраном вниз. Например, Pixel Glow сообщит, когда поступит звонок от одного из избранных контактов. Световые эффекты также будут интегрированы с помощником на основе искусственного интеллекта Gemini — смартфон сможет давать обратную связь при взаимодействии с ним. Разумеется, всё это будет работать только при наличии светодиодной подсветки на задней панели и при включённой функции Pixel Glow, говорится в коде нового Android.

В конце марта достоянием общественности стали рендеры смартфона Google Pixel 11, но на этих изображениях обнаружить модуль светодиодной подсветки на задней панели устройства не удалось.