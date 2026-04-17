Telegram внезапно нормально заработал в России — но только на Android и с Premium-подпиской

В ночь на 17 апреля мессенджер Telegram внезапно вновь начал работать у части аудитории из России, пишет «Код Дурова» со ссылкой на поступающие сообщения пользователей устройств на Android. Как утверждает ресурс, это никак не связано с действиями регулятора.

По данным «Кода Дурова», на последних версиях приложения, включая бета-сборки, с позднего вечера 16 апреля корректно работают все функции без прокси и VPN — отправка и получение сообщений, а также загрузка медиа.

Ресурс отметил, что для настройки корректной работы сервисов Telegram может потребоваться несколько перезапусков приложения. Как выяснилось, в мессенджере Telegram в России на Android в соответствующем разделе настроек указано подключение аккаунта из другой страны — даже без запуска прокси или VPN. Также сообщается, что мессенджер без прокси и VPN работает только на Android и только у Premium-подписчиков. То есть, внезапное возобновление работы Telegram не связано с действиями регуляторов или провайдеров.

Эксперты сходятся во мнении, что совокупность факторов пока указывает на вероятные изменения в самом приложении Telegram, благодаря которым он вновь начал работать в России. Это объясняется хотя бы тем, что у одного и того же оператора на iPhone мессенджер не работает, а на Android всё функционирует как и раньше. «Как мы видим, в разделе “Устройства” геопозиция активной сессии внезапно меняется на США — одинаковая локация отображается у многих пользователей. При этом некоторые из них отмечают, что никогда не пользовались сервисами, которые могли бы давать такой “дальний” зарубежный IP», — говорит эксперт.

Также, согласно анализу трафика, прослеживаются нетипичные замаскированные подключения. Вместе с тем отмечаются проблемы в работе мессенджера: падает скорость, не загружаются медиа, но спустя время всё снова приходит в норму.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров, комментируя блокировку Telegram в России, пообещал, что мессенджер будет продолжать адаптироваться, делая его трафик более сложным для обнаружения и блокировки.