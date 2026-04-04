Дуров пообещал усложнить обнаружение и блокировку трафика Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя блокировку Telegram в России, сообщил, что мессенджер будет продолжать адаптироваться, делая его трафик более сложным для обнаружения и блокировки.

Источник изображения: Dima Solomin/unsplash.com

По словам Дурова, 65 млн россиян ежедневно используют мессенджер через VPN, причём более 50 млн отправляют сообщения каждый день. В преддверии блокировки Telegram предложил россиянам оформить подписку Premium на два года вперёд со значительной скидкой, поскольку технической возможности её оплатить в дальнейшем может и не быть.

В августе прошлого года Роскомнадзор объявил о частичном ограничении голосовых и видео в мессенджерах Telegram и WhatsApp «для противодействия преступникам», а также в целях противодействия экстремистской и террористической деятельности.

Несмотря на утверждения администрации Telegram об активной блокировке противоправных публикаций и каналов, где они размещаются — например, только за 17 марта его модераторами было заблокировано 114,3 тыс. каналов и групп, а с начала года число блокировок превысило 10 млн — в Роскомнадзоре заявили, что Telegram продолжает не исполнять российское законодательство.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что главным условием продолжения работы мессенджера в России является выполнение требований российского законодательства. При этом глава ФСБ Александр Бортников отметил, что переговоры с Павлом Дуровым сейчас не ведутся, а предыдущие попытки диалога ни к чему не привели.

Материалы по теме
Telegram стал помечать пользователей сторонних клиентов, предупреждая о снижении защищённости переписки
Вышло очередное обновление Telegram: появились ИИ-редактор, поддержка «живых фото», управляемые боты и многое другое
Российские власти собираются наказывать пользователей VPN, для начала финансово
Блогеры в Telegram стали публиковать больше контента после начала блокировки мессенджера
Meta✴ предупредила о поддельном приложении WhatsApp от разработчика шпионского ПО
Telegram предложил россиянам оплатить премиум-подписку, пока ещё можно
Теги: telegram, мессенджер, павел дуров, россия
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 7 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 11 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 17 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 17 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ 34 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 4 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ 5 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 6 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 16 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 22 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 23 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 24 ч.