Дуров пообещал усложнить обнаружение и блокировку трафика Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя блокировку Telegram в России, сообщил, что мессенджер будет продолжать адаптироваться, делая его трафик более сложным для обнаружения и блокировки.

По словам Дурова, 65 млн россиян ежедневно используют мессенджер через VPN, причём более 50 млн отправляют сообщения каждый день. В преддверии блокировки Telegram предложил россиянам оформить подписку Premium на два года вперёд со значительной скидкой, поскольку технической возможности её оплатить в дальнейшем может и не быть.

В августе прошлого года Роскомнадзор объявил о частичном ограничении голосовых и видео в мессенджерах Telegram и WhatsApp «для противодействия преступникам», а также в целях противодействия экстремистской и террористической деятельности.

Несмотря на утверждения администрации Telegram об активной блокировке противоправных публикаций и каналов, где они размещаются — например, только за 17 марта его модераторами было заблокировано 114,3 тыс. каналов и групп, а с начала года число блокировок превысило 10 млн — в Роскомнадзоре заявили, что Telegram продолжает не исполнять российское законодательство.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что главным условием продолжения работы мессенджера в России является выполнение требований российского законодательства. При этом глава ФСБ Александр Бортников отметил, что переговоры с Павлом Дуровым сейчас не ведутся, а предыдущие попытки диалога ни к чему не привели.