Европол попросил 75 000 человек прекратить DDoS-атаки

Коалиция правоохранительных органов из нескольких стран произвела рассылку электронных и бумажных писем на адреса более чем 75 тысяч человек, подозреваемых в совершении киберпреступлений. Эти лица, предположительно, оплатили услуги по запуску кибератак, способных выводить сайты из строя.

Европол объявил о проведении скоординированной операции в отношении нескольких незаконных сервисов, предоставляющих услуги DDoS-атак по заказу — вредоносных кампаний, которые запускаются для лиц, не обладающих навыками в области хакерства и не имеющих собственной инфраструктуры. В рамках «Операции PowerOFF» Европол разослал предупредительные электронные и бумажные письма на адреса более чем 75 000 человек, подозреваемых в использовании этих сервисов DDoS-атак на заказ.

Ведомство, по его заверению, получило информацию о предполагаемых киберпреступниках по результатам проведённых рейдов и изъятия серверов, связанных с этими сервисами — это дало возможность правоохранительным органам идентифицировать зарегистрированных пользователей. В ходе операции были произведены четыре ареста, заблокированы 53 домена, проведены обыски по 24 ордерам.

DDoS-атаки остаются распространённым видом вредоносных кампаний из-за своей способности вызывать сбои в работе ресурсов, оставаясь относительно простыми в осуществлении — отчасти благодаря услугам, которые предоставляются за деньги. За последние годы американское ФБР также провело несколько операций в отношении сервисов, предоставляющих услуги платных DDoS-атак.