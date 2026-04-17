Точки доступа Cisco каждый день захламляют сами себя 5 Мбайт неудаляемых данных

Более 230 моделей точек доступа Wi-Fi производства Cisco могут генерировать 5 Мбайт ненужной информации в день, в результате чего их встроенная флеш-память заполняется до такой степени, что в ней перестаёт хватать места для будущих обновлений ПО.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Производитель сетевого оборудования сам раскрыл эту проблему, предупредив пользователей, что «некоторые точки доступа Cisco могут не справляться с загрузкой новых образов ПО или пакетов обновлений для устройств». Сбой вызывает одна из библиотек в Cisco IOS XE версий 17.12.4, 17.12.5, 17.12.6 и 17.12.6a, из-за которой оборудование генерирует файл журнала cnssdaemon.log. Этот файл каждый день увеличивается на 5 Мбайт, и его нельзя удалить через командную строку. «Чем дольше точка доступа работает с проблемным ПО, тем выше вероятность сбоя при загрузке ПО из-за недостатка места на диске», — предупредил производитель.

Очевидный способ решить проблему — перейти на версию, которая не записывает файл журнала, но это невозможно, если память устройства уже забита. В этом случае, отметили в Cisco, точка доступа может уйти в циклическую перезагрузку. Поэтому в рекомендациях содержится процедура проверки наличия проблемных версий IOS XE и инструкции по устранению неполадок. Компания перечислила более 230 моделей своих точек доступа, для которых может быть актуальна проблема.

Материалы по теме
Неизвестные вторглись в среду разработки Cisco — похищены данные проектов компании и её клиентов
Cisco нашла оправдание повышению цен, несмотря на рекордную выручку
Cisco представила 102,4-Тбит/с чип-коммутатор Silicon One G300
Очередное обновление Windows сбило настройки BitLocker — данные в порядке, в отличие от нервов пользователей
Переработанная функция Windows Recall всё ещё не отвечает требованиям безопасности
Microsoft объяснила, почему незаметно отказалась от возможности активации Windows 11 по телефону
Теги: cisco, точка доступа, журнал
Telegram внезапно нормально заработал в России — но только на Android и с Premium-подпиской
Учёные подтвердили: частое использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы
Инвесторы насторожились: Сэм Альтман пытался направить деньги OpenAI в личные проекты
«Захотелось теперь отцом стать»: экспериментальный боевик Pragmata от Capcom стартовал в Steam с «крайне положительными» отзывами
Anthropic выпустила Claude Design — дизайнерский ИИ для тех, кто в дизайне ничего не понимает
Новая статья: Darwin’s Paradox! — платформер с душой и щупальцами. Рецензия 3 ч.
«Выглядит намного лучше, чем раньше»: три минуты «чистого геймплея» Heroes of Might & Magic: Olden Era воодушевили фанатов перед ранним доступом 5 ч.
Тизер нового компаньона в дополнении «Неисчислимый музеон» разочаровал фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader 6 ч.
Инсайдер: в Game Pass может появиться тариф с доступом только к эксклюзивам Xbox, а будущее Call of Duty в сервисе под вопросом 7 ч.
Глава Nvidia: у Китая уже есть всё, что нужно для обучения ИИ уровня Claude Mythos 8 ч.
Google рассказала, как правильно разрабатывать приложения для Android с помощью ИИ 9 ч.
Хардкорный шутер Road to Vostok от финского разработчика-одиночки стал хитом раннего доступа Steam — 200 тысяч копий менее чем за две недели 9 ч.
Microsoft переделывает «Пуск» с нуля: изменение размеров, отключение разделов и другие настройки 9 ч.
Steam запустили на Nintendo Switch 9 ч.
Apple исправит ошибку с блокировкой iPhone из-за чешского спецсимвола 9 ч.
Храним здесь, запускаем там: OCI и AWS подружили свои облачные сети 3 ч.
ИИ-стартап Cerebras поставит OpenAI ускорители ещё на $20 млрд 4 ч.
В США втихую запустили крупнейшую ветряную электростанцию — оператор опасался реакции Трампа 7 ч.
До 4 Тбайт китайской флеш-памяти со скоростью до 12 000 Мбайт/с — YMTC выпустила SSD Zhitai TiPlus 9100 7 ч.
Европейские стартапы обещают обогнать ИИ-чипы Nvidia по эффективности в 100 раз — но им не хватает денег и фабрик 7 ч.
Asus уточнила, какие блоки питания получат кабель ROG Equalizer 12V-2x6 с защитой от выгорания — это будет не бесплатно 9 ч.
OpenAI получит долю в конкуренте Nvidia в сфере ИИ-чипов 9 ч.
Строительство новых ЦОД забуксовало и это может затормозить всю отрасль ИИ 10 ч.
Apple распродала все запасы MacBook Neo — свежие заказы придут не раньше мая 11 ч.
Dreame представила в России передовые роботы-пылесосы и другие новинки 11 ч.