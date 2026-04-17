Точки доступа Cisco каждый день захламляют сами себя 5 Мбайт неудаляемых данных

Более 230 моделей точек доступа Wi-Fi производства Cisco могут генерировать 5 Мбайт ненужной информации в день, в результате чего их встроенная флеш-память заполняется до такой степени, что в ней перестаёт хватать места для будущих обновлений ПО.

Производитель сетевого оборудования сам раскрыл эту проблему, предупредив пользователей, что «некоторые точки доступа Cisco могут не справляться с загрузкой новых образов ПО или пакетов обновлений для устройств». Сбой вызывает одна из библиотек в Cisco IOS XE версий 17.12.4, 17.12.5, 17.12.6 и 17.12.6a, из-за которой оборудование генерирует файл журнала cnssdaemon.log. Этот файл каждый день увеличивается на 5 Мбайт, и его нельзя удалить через командную строку. «Чем дольше точка доступа работает с проблемным ПО, тем выше вероятность сбоя при загрузке ПО из-за недостатка места на диске», — предупредил производитель.

Очевидный способ решить проблему — перейти на версию, которая не записывает файл журнала, но это невозможно, если память устройства уже забита. В этом случае, отметили в Cisco, точка доступа может уйти в циклическую перезагрузку. Поэтому в рекомендациях содержится процедура проверки наличия проблемных версий IOS XE и инструкции по устранению неполадок. Компания перечислила более 230 моделей своих точек доступа, для которых может быть актуальна проблема.