Asus уточнила, какие блоки питания получат кабель ROG Equalizer 12V-2x6 с защитой от выгорания — это будет не бесплатно

Компания Asus уточнила, с какими именно блоками питания будет поставляться новый кабель питания ROG Equalizer 12V-2x6. О самом кабеле сообщалось 9 апреля. Тогда Asus заявила, что он будет поставляться в комплекте с блоками питания ROG Thor III и ROG Strix Platinum 2026 года выпуска, а также будет продаваться отдельно со скидкой для владельцев существующих блоков питания.

В недавно опубликованном разделе часто задаваемых вопросов на официальном сайте Asus перечислены девять моделей блоков питания, для которых будет предлагаться новый кабель питания. В их число входят модели ROG Thor, включая Hatsune Miku Edition и модель White мощностью 1200 Вт, а также модели ROG Strix. Кроме того, Asus отдельно указывает, что будет выпускать кабели ROG Equalizer чёрного и белого цветов.

Список БП Asus с поддержкой кабеля питания ROG Equalizer:

ROG Thor 1000 Вт Platinum III;

ROG Thor 1200 Вт Platinum III;

ROG Thor 1200 Вт Platinum III Hatsune Miku Edition;

ROG Thor 1200 Вт Platinum III White Edition;

ROG Thor 1600 Вт Titanium III;

ROG Strix 850P Gaming;

ROG Strix 1000P Gaming;

ROG Strix 1000P Gaming White;

ROG Strix 1200P Gaming.

По данным Asus, обновлённые комплекты поставки указанных блоков питания начнут поступать в продажу во втором квартале 2026 года. Компания сообщает, что комплектация может меняться в зависимости от производственной партии, но на розничной упаковке будет указано, входит ли в комплект новый кабель.

Компания также подтвердила, что цены на блоки питания, выпущенные после второго квартала 2026 года, изменятся из-за наличия в комплекте нового кабеля. Другими словами, они подорожают. У уже имеющихся в продаже блоков питания цена и комплектация останутся прежними. Для нынешних владельцев, которым нужен кабель, Asus предлагает программу льготной покупки, а не стандартную замену.

«Что касается цен, то розничные цены на версии, выпущенные после второго квартала 2026 года, будут скорректированы с учётом наличия кабелей ROG Equalizer. Версии, которые можно приобрести в настоящее время, предлагаются по ценам и с характеристиками, соответствующими моменту их выпуска, что обеспечивает соответствие между содержимым продукта и его ценой», — Asus.

В разговоре с порталом VideoCardz, представитель Asus подтвердил, что владельцам блоков питания, в комплект поставки которых не входит кабель ROG Equalizer, придётся покупать его отдельно. Формулировка на странице поддержки была не совсем понятной, но в Asus подтвердили, что нынешние владельцы моделей БП из списка не получат кабель бесплатно.