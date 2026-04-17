Тизер нового компаньона в дополнении «Неисчислимый музеон» разочаровал фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader

Кипрская студия с российскими корнями Owlcat Games представила новый тизер «Неисчислимого музеона» (The Infinite Museion) — третьего аддона для партийной ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Источник изображения: Owlcat Games

Источник изображения: Owlcat Games

Новый тизер «Неисчислимого музеона» длится около 30 секунд (см. видео ниже) и посвящён персонажу, который станет очередным компаньоном игрока — техножрецу Эоганну Фебрусу (Eogunn Februs) из Адептус Механикус.

«Некоторые решения оставляют шрамы, которые затрагивают не только плоть. Никакая аугментация не закроет эти раны. <...> Плоть слаба, но даже самые священные машины Омниссии не смогут заставить исчезнуть то, что нас преследует», — уверен Эоганн.

Тизер вызвал смешанную реакцию у фанатов. Пользователи сетуют, что в игре уже есть компаньон из Адептус Механикус (см. Паскаль Ханейманн) и для третьего дополнения можно было придумать более уникального спутника.

«Неисчислимый музеон» отправит игроков в хранилище самого Тразина Неисчислимого. Пользователям предстоит сделать выбор — следовать планам легендарного владыки некронов или попытаться сорвать их.

Релиз «Неисчислимого музеона» ожидается до конца июня на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают встречу с неподвластными разуму стражами хранилища, механику боевых имплантов и погружение в историю некронов.

Параллельно Owlcat разрабатывает следующую RPG во вселенной мрачного будущего — Warhammer 40,000: Dark Heresy. Сроков выхода у неё нет, зато появился тизер очередного компаньона — бывшего катачанского дьявола Хеймара Дэвоса.

Теги: warhammer 40,000: rogue trader, owlcat games, ролевая игра
warhammer 40,000: rogue trader, owlcat games, ролевая игра
