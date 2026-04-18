Китай на месяц отложил ротацию экипажа станции «Тяньгун» из-за старого инцидента с трещиной в иллюминаторе

Накануне китайские СМИ сообщили, что действующий экипаж космической станции «Тяньгун» внепланово продлит своё пребывание на орбите примерно на один месяц. Это решение было принято после тщательной оценки и анализа, чтобы максимально использовать возможности орбитальной лаборатории. Причина переноса связана с проведенной ранее миссией по эвакуации экипажа на резервном корабле, что поломало все планы.

Действующий экипаж станции в составе командира Чжана Лу (Zhang Lu), бортинженера Ву Фэя (Wu Fei) и специалиста по полезной нагрузке Чжана Хунчжана (Zhang Hongzhang) прибыл на её борт на корабле «Шэньчжоу-21» 1 ноября 2025 года. Возвращение должно было состояться спустя шесть месяцев, которые истекают в этом месяце. Вскоре по прибытии выяснилось, что корабль «Шэньчжоу-20» опасен для возвращения на Землю предыдущего экипажа — в одном из его иллюминаторов была обнаружена трещина, по-видимому, от удара микрометеоритом или космическим мусором.

Команда «Шэньчжоу-20» была возвращена на Землю на корабле сменщиков — «Шэньчжоу-21», а взамен на станцию отправили резервный корабль «Шэньчжоу-22» в беспилотном режиме с 600 кг внеплановых припасов на борту. Дополнительный груз продовольствия и расходных материалов объективно позволил задержать ротацию, что также стало поводом испытать более длительные экспедиции на орбиту. Поэтому запуск очередной команды тайконавтов в этом месяце для ротации экипажа станции был перенесён на май, что примерно на один месяц увеличит срок пребывания экипажа на орбите.