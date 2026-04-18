Сегодня 18 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китай на месяц отложил ротацию экипажа станции «Тяньгун» из-за старого инцидента с трещиной в иллюминаторе

Накануне китайские СМИ сообщили, что действующий экипаж космической станции «Тяньгун» внепланово продлит своё пребывание на орбите примерно на один месяц. Это решение было принято после тщательной оценки и анализа, чтобы максимально использовать возможности орбитальной лаборатории. Причина переноса связана с проведенной ранее миссией по эвакуации экипажа на резервном корабле, что поломало все планы.

Источник изображения: Reuters/SCMP

Действующий экипаж станции в составе командира Чжана Лу (Zhang Lu), бортинженера Ву Фэя (Wu Fei) и специалиста по полезной нагрузке Чжана Хунчжана (Zhang Hongzhang) прибыл на её борт на корабле «Шэньчжоу-21» 1 ноября 2025 года. Возвращение должно было состояться спустя шесть месяцев, которые истекают в этом месяце. Вскоре по прибытии выяснилось, что корабль «Шэньчжоу-20» опасен для возвращения на Землю предыдущего экипажа — в одном из его иллюминаторов была обнаружена трещина, по-видимому, от удара микрометеоритом или космическим мусором.

Команда «Шэньчжоу-20» была возвращена на Землю на корабле сменщиков — «Шэньчжоу-21», а взамен на станцию отправили резервный корабль «Шэньчжоу-22» в беспилотном режиме с 600 кг внеплановых припасов на борту. Дополнительный груз продовольствия и расходных материалов объективно позволил задержать ротацию, что также стало поводом испытать более длительные экспедиции на орбиту. Поэтому запуск очередной команды тайконавтов в этом месяце для ротации экипажа станции был перенесён на май, что примерно на один месяц увеличит срок пребывания экипажа на орбите.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: космическая станция, тяньгун, космическая миссия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
