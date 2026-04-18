Microsoft добавила режим Xbox в Windows 11 на ПК, ноутбуках и планшетах

Компания Microsoft объявила о добавлении «Режима Xbox» на устройства с Windows 11, включая компьютеры, ноутбуки и планшеты. На данном этапе это нововведение доступно в предварительной сборке Windows 11 под номером 29570.1000, которая на этой неделе стала доступна участникам программы предварительной оценки Windows Insider на канале Canary.
По заявлениям Microsoft, режим Xbox разработан как оптимизированный полноэкранный интерфейс, ориентированный на игры. Взаимодействовать с этим режимом удобно с помощью контроллера, а меньшее количество отвлекающих элементов на рабочем столе и быстрый доступ к играм добавят комфорта. Для перехода в режим Xbox можно задействовать панель Game Bar или сочетание клавиш Win + F11.
Это следующий шаг в развёртывании режима Xbox, план которого Microsoft впервые обрисовала в рамках конференции GDC 2026. На тот момент софтверный гигант заявил о намерении начать в апреле внедрение нового режима для всех форм-факторов устройств с Windows 11 в отдельных регионах.
Ранее в этом месяце Microsoft подтвердила, что прежнее название Xbox full screen experience изменено на Xbox mode, под которым игровой режим и будет развиваться в дальнейшем. В описании к упомянутой сборке Windows 11 также упоминается новое название. Когда режим Xbox может появиться в стабильных версиях операционной системы, не уточняется.
