World Альтмана выйдет за пределы крипто: верификация настоящих людей появится в Tinder и других сервисах

Компания Tools for Humanity (TFH), стоящая за проектом World Сэма Альтмана (Sam Altman), позволяющим отличать при верификации человека от ИИ, объявила о планах интегрировать свою технологию проверки в приложения для знакомств, системы продажи билетов, электронную почту и т. д. Первым программу верификации запустит приложение для знакомств Tinder.

В прошлом году команда разработчиков Tinder запустила пилотную программу World ID в Японии и теперь намерена начать интеграцию верификации на мировых рынках, включая США.

World (ранее Worldcoin) отличается от других компаний в сфере проверки личности тем, что предлагает возможность подтвердить, что цифровой сервис используется реальным человеком, при этом сохраняя его анонимность.

Метод World основан на использовании сферического цифрового считывателя Orb, который сканирует глаза пользователя, преобразуя информацию о радужной оболочке в уникальный анонимный криптографический идентификатор — подтверждённый World ID. Этот идентификатор может использоваться для доступа к сервисам World, хотя для этого можно обойтись и без него.

World ID может быть привязан к конкретному ИИ-агенту, и, когда тот выходит в интернет, чтобы действовать от имени этого человека, веб-сайты будут знать, что за ним стоит пользователь, прошедший проверку.

Компания объявила о запуске новой версии приложения — предыдущая вышла в декабре прошлого года, — а также о множестве новых интеграций для своих технологий.

В частности, в приложении появилась функция Concert Kit, которая позволяет музыкальным исполнителям резервировать определённое количество билетов на концерты для тех, кто прошёл верификацию World ID. Это должно защитить пользователей от перекупщиков, которые часто используют автоматизированных ботов для покупки билетов. Concert Kit совместима с основными системами продажи билетов, включая Ticketmaster и Eventbrite, и компания продвигает её через партнёрство с группой 30 Seconds to Mars и Бруно Марсом (Bruno Mars), которые планируют использовать технологию в своих предстоящих турах.

Также было объявлено об интеграции Zoom/World ID, призванной бороться с предполагаемой угрозой дипфейков для деловых звонков, а партнёрство с DocuSign призвано гарантировать, что подписи принадлежат подлинным пользователям.

До недавнего времени проблема расширения использования World заключалась в самом процессе верификации, для которого нужно было ехать в один из офисов компании и проходить сканирование глаз с помощью Orb. Сейчас компания разместила свои устройства Orb в ряде точек в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Также считыватели Orb могут быть доставлены клиенту для удалённой проверки.

Кроме того, компания предлагает несколько уровней проверки — с использованием считывателя, анонимного сканирования официального государственного удостоверения личности с помощью NFC-чипа и селфи.