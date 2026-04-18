Сегодня 18 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... «Увидимся в мае»: Lenovo показала грядущ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Увидимся в мае»: Lenovo показала грядущий геймерский смартфон Legion Y70

Lenovo решила возобновить выпуск игровых смартфонов и на этой неделе намекнула в китайских соцсетях на возвращение в этот сегмент. Устройство получит прежнее название Legion Y70 — и теперь производитель раскрыл его внешний вид.

Источник изображений: Lenovo

Источник изображений: Lenovo

Как и прежде, изображение устройства компания разместила на своей странице в китайской соцсети Weibo — рекламный ролик, дающий представление о внешнем виде обновлённого Legion Y70. Технические характеристики игрового смартфона не уточняются, но из 21-секундного видео можно почерпнуть некоторые подробности.

Lenovo Legion Y70, очевидно, будет доступен в чёрном и белом цветах. Задняя панель устройства получила текстурированную отделку в стиле игрового планшета Legion Tab Gen 5. Там же в квадратном блоке располагаются три камеры.

Не забыл производитель и об актуальных сегодня технологиях искусственного интеллекта — в публикации упоминается персональный ИИ-помощник Lenovo Tianxi, который, возможно, будет вызываться кнопкой на боковой грани устройства.

В опубликованном ранее тизере производитель пообещал: «Увидимся в мае». Это дало основания предположить, что игровой смартфон появится в следующем месяце. И в новом тизере Lenovo уточнила дату — презентация запланирована на 19 мая 2026 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: lenovo, legion, смартфон
lenovo, legion, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
