«Увидимся в мае»: Lenovo показала грядущий геймерский смартфон Legion Y70

Lenovo решила возобновить выпуск игровых смартфонов и на этой неделе намекнула в китайских соцсетях на возвращение в этот сегмент. Устройство получит прежнее название Legion Y70 — и теперь производитель раскрыл его внешний вид.

Как и прежде, изображение устройства компания разместила на своей странице в китайской соцсети Weibo — рекламный ролик, дающий представление о внешнем виде обновлённого Legion Y70. Технические характеристики игрового смартфона не уточняются, но из 21-секундного видео можно почерпнуть некоторые подробности.

Lenovo Legion Y70, очевидно, будет доступен в чёрном и белом цветах. Задняя панель устройства получила текстурированную отделку в стиле игрового планшета Legion Tab Gen 5. Там же в квадратном блоке располагаются три камеры.

Не забыл производитель и об актуальных сегодня технологиях искусственного интеллекта — в публикации упоминается персональный ИИ-помощник Lenovo Tianxi, который, возможно, будет вызываться кнопкой на боковой грани устройства.

В опубликованном ранее тизере производитель пообещал: «Увидимся в мае». Это дало основания предположить, что игровой смартфон появится в следующем месяце. И в новом тизере Lenovo уточнила дату — презентация запланирована на 19 мая 2026 года.