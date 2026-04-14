«Готовы вступить в битву!»: Lenovo задумала выпустить игровой смартфон Legion после четырёхлетнего перерыва

Компания Lenovo намеревается выпустить первый игровой смартфон серии Legion с 2022 года — о грядущем выходе устройства Legion Y70 производитель сообщил в китайской соцсети Weibo.

В последний раз Lenovo выпускала смартфон линейки Legion ещё в 2022 году, и сейчас она почти готова продолжить забытую традицию. На своей странице в соцсети Weibo производитель опубликовал сообщение, посвящённое игровому устройству Legion Y70 нового поколения. В публикации говорится об эре игр в эпоху искусственного интеллекта и отмечается, что «вся экосистема Lenovo Legion, и в готовы вступить в битву!».

На вопрос от одного из пользователей платформы, будет ли новый игровой смартфон Lenovo основан на производительном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, компания заявила «Он, безусловно, оправдает ваши ожидания», хотя напрямую не подтвердила и не опровергла наличие этого чипа. Столь мощная аппаратная платформа, конечно, поможет устройству стать достойным соперникам для таких моделей как RedMagic 11 Pro и Asus ROG Phone 9.

Подробностей о новом Lenovo Legion Y70 не так много, но ждать их, возможно, придётся не так долго. Компания добавила: «Увидимся в мае», возможно, намекнув, что выход мощного игрового смартфона уже не за горами.