Сегодня 18 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос На зонде «Вояджер-1» отключили один из п...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

На зонде «Вояджер-1» отключили один из приборов ради экономии энергии — межзвёздный полёт продолжается

17 апреля 2026 года инженеры NASA отключили один из научных приборов на космическом аппарате «Вояджер-1» — эксперимент по измерению низкоэнергетических заряженных частиц (LECP). Решение приняли инженеры Лаборатории реактивного движения (JPL) в Южной Калифорнии, чтобы сэкономить энергию ядерного источника питания аппарата.

Зонд «Вояджер-1», запущенный в 1977 году и находящийся в полёте почти 49 лет, остаётся самым дальним рукотворным объектом человечества и первым разведчиком человечества в межзвёздном пространстве. Он пересёк гелиопаузу — условную границу Солнечной системы — в 2012 году. Сейчас зонд удалился от Земли примерно на 24,5 млрд км. Свет и сигнал к нему в одну сторону идут около 23 часов — почти сутки. Ещё столько же требуется для приёма ответного сигнала.

Отключение очередного прибора стало необходимым шагом для продления работы зонда в условиях неуклонного снижения мощности источника питания. Прибор LECP работал практически без перебоев с момента запуска аппарата и собирал уникальные данные о низкоэнергетических частицах — ионах, электронах и космических лучах, приходящих как из Солнечной системы, так и из галактических источников. Он позволил изучить структуру межзвёздной среды за пределами гелиосферы, обнаруживая фронты давления и области с разной плотностью частиц. «Вояджеры» остаются единственными аппаратами, способными предоставлять такую информацию с таких огромных расстояний, поскольку ни один другой зонд пока не вышел за границы, где Солнце не оказывает решающего влияния на потоки частиц.

Выбор именно этого прибора для отключения не был случайным: ещё несколько лет назад научная и инженерная команды NASA совместно составили план последовательного отключения инструментов, чтобы максимально продлить работу зондов и сохранить высокий уровень научной ценности миссии. На каждом аппарате из десяти изначально установленных приборов уже отключены по семь. Для «Вояджера-1» LECP стал следующим в очереди. Аналогичный прибор на «Вояджере-2» был выключен в марте 2025 года. Таким образом, команда удерживает в рабочем состоянии наиболее важные системы зондов, к которым относятся связь с Землёй и базовые измерения.

Отключение LECP позволит «Вояджеру-1» продолжать работу ещё несколько лет, поддерживая статус первого межзвёздного разведчика человечества. Хотя один из научных инструментов перестанет передавать данные, миссия сохранит возможность изучать межзвёздное пространство. Это решение подчёркивает, насколько тщательно инженеры планируют ресурс ядерных генераторов, чтобы продлить жизнь аппаратов, запущенных почти полвека назад.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: voyager, nasa, космический зонд, солнечная система
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
