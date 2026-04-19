Индийские власти решили не требовать предустанавливать государственное приложение на смартфоны

Правительство Индии решило отказаться от реализации плана, в соответствии с которым предлагалось обязать Apple, Samsung и других производителей смартфонов предустанавливать на новые устройства приложение национальной системы идентификации Aadhaar. По данным источника, крупнейшие производители смартфонов негативно отреагировали на это предложение.

В прошлом месяце стало известно, что государственная организация UIDAI, управляющая системой Aadhaar, в начале года направило в Министерство информационных технологий Индии запрос, в котором попросила направить в адрес ведущих производителей смартфонов предложение об обязательной предустановке приложения Aadhaar на поставляемые в страну устройства. Система Aadhaar присваивает уникальный 12-значный номер, который привязан к отпечаткам пальцев и снимку радужки глаза человека. Такой идентификатор есть примерно у 1,34 млрд индийцев, и он широко используется для верификации операций в банковской и телекоммуникационной сферах, а также для регистрации в аэропортах.

Министерство информационных технологий Индии рассмотрело предложение о предустановке Aadhaar и не поддержало его. Об этом рассказал представитель UIDAI, но что именно стало причиной отказа, сказано не было. Представители Министерства информационных технологий воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

По данным UIDAI, министерство провело «консультации с заинтересованными сторонами» прежде чем отказаться от обязательной предустановки приложения Aadhaar. По данным источника, нынешний запрос о введении обязательной предустановки Aadhaar на смартфоны стал шестым за последние два года. Все шесть попыток встретили сопротивление со стороны индустрии. Производители смартфонов выразили обеспокоенность по поводу безопасности устройств и совместимости, а также указали на повышение производственных затрат, поскольку им пришлось бы запустить отдельные производственные линии для Индии. А Apple и Samsung выразили обеспокоенность по поводу этого предложения из-за вопросов безопасности.

Индийские власти утверждают, что приложение Aadhaar безопасно и надёжно защищено. Тем не менее, этот продукт регулярно сталкивается с критикой по поводу конфиденциальности, в том числе из-за утечек данных, в результате которых данные миллионов пользователей Aadhaar появлялись в даркнете.