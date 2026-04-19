Сегодня 19 апреля 2026
реклама
Индийские власти решили не требовать предустанавливать государственное приложение на смартфоны

Правительство Индии решило отказаться от реализации плана, в соответствии с которым предлагалось обязать Apple, Samsung и других производителей смартфонов предустанавливать на новые устройства приложение национальной системы идентификации Aadhaar. По данным источника, крупнейшие производители смартфонов негативно отреагировали на это предложение.

Источник изображения: Saumya Khandelwal / Reuters

В прошлом месяце стало известно, что государственная организация UIDAI, управляющая системой Aadhaar, в начале года направило в Министерство информационных технологий Индии запрос, в котором попросила направить в адрес ведущих производителей смартфонов предложение об обязательной предустановке приложения Aadhaar на поставляемые в страну устройства. Система Aadhaar присваивает уникальный 12-значный номер, который привязан к отпечаткам пальцев и снимку радужки глаза человека. Такой идентификатор есть примерно у 1,34 млрд индийцев, и он широко используется для верификации операций в банковской и телекоммуникационной сферах, а также для регистрации в аэропортах.

Министерство информационных технологий Индии рассмотрело предложение о предустановке Aadhaar и не поддержало его. Об этом рассказал представитель UIDAI, но что именно стало причиной отказа, сказано не было. Представители Министерства информационных технологий воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

По данным UIDAI, министерство провело «консультации с заинтересованными сторонами» прежде чем отказаться от обязательной предустановки приложения Aadhaar. По данным источника, нынешний запрос о введении обязательной предустановки Aadhaar на смартфоны стал шестым за последние два года. Все шесть попыток встретили сопротивление со стороны индустрии. Производители смартфонов выразили обеспокоенность по поводу безопасности устройств и совместимости, а также указали на повышение производственных затрат, поскольку им пришлось бы запустить отдельные производственные линии для Индии. А Apple и Samsung выразили обеспокоенность по поводу этого предложения из-за вопросов безопасности.

Индийские власти утверждают, что приложение Aadhaar безопасно и надёжно защищено. Тем не менее, этот продукт регулярно сталкивается с критикой по поводу конфиденциальности, в том числе из-за утечек данных, в результате которых данные миллионов пользователей Aadhaar появлялись в даркнете.

Материалы по теме
Red Hat уволила сотни программистов в Китае, чтобы перенести разработку в Индию
В Индии создали бытовую газовую плиту на водороде — она заправляется чистой водой
Каждый четвёртый iPhone теперь собирается в Индии
Приложение ЕС для проверки возраста провалило публичные тесты на безопасность
World Альтмана выйдет за пределы крипто: верификация настоящих людей появится в Tinder и других сервисах
Microsoft добавила режим Xbox в Windows 11 на ПК, ноутбуках и планшетах
Теги: aadhaar, индия, приложение
Тренды 🔥
Microsoft обошла ограничения YouTube — мобильный Edge научился воспроизводить видео в фоне
Нидерландский боевой корабль отследили с помощью обычного Bluetooth-трекера
Asus подтвердила, что её платы способны работать с половинчатыми DDR5 HUDIMM
Человекоподобный робот Honor пробежал полумарафонскую дистанцию быстрее профессионального атлета
В Китае тяжёлые беспилотники стали доставлять гурманам свежесобранный весенний чай сразу с горных плантаций
Индийские власти решили не требовать предустанавливать государственное приложение на смартфоны 3 ч.
Ситуация вышла из под контроля: разработчики открытого ПО тонут в потоке багрепортов, найденных ИИ 3 ч.
Приложение ЕС для проверки возраста провалило публичные тесты на безопасность 6 ч.
Новая статья: Samson — «Смута» не у нас дома. Рецензия 14 ч.
World Альтмана выйдет за пределы крипто: верификация настоящих людей появится в Tinder и других сервисах 24 ч.
ИИ показал прогресс в изучении редких и малоизвестных языков 24 ч.
Microsoft добавила режим Xbox в Windows 11 на ПК, ноутбуках и планшетах 18-04 11:00
Специалисты нашли фундаментальную брешь в безопасности большинства смартфонов Samsung, Xiaomi, Nokia и Honor 18-04 10:45
Исследователь слил уязвимости Windows, которые проигнорировала Microsoft — хакеры уже их используют 18-04 08:20
На этой неделе OpenAI потеряла ещё троих руководителей 18-04 06:40
AAEON выпустила систему CEXD-INTRBL на базе Intel Panther Lake для разработки ИИ-роботов 10 мин.
Samsung закрыла приём заказов на LPDDR4/4X и направит освободившиеся мощности на выпуск 1c DRAM 6 ч.
После отказа от выпуска электромобилей проект Afeela компаний Sony и Honda продолжит работу 7 ч.
Samsung, SK Hynix и Micron покроют лишь 60 % мирового спроса на DRAM, а дефицит продлится до 2027 года 8 ч.
От исторического максимума 2000 года курс акций Intel отделяют всего 8 % 8 ч.
Дефицит процессоров бьёт по рынку сильнее, чем рынок памяти 9 ч.
Lenovo открыла региональную штаб-квартиру в Эр-Рияде 18 ч.
Суд возобновил иск VLSI к Intel на $3 млрд и передал патентный спор на рассмотрение присяжных 19 ч.
В I квартале мировые поставки ПК выросли на 3,2 % — покупателей испугал рост цен на память 19 ч.
Plaion возродила ретро-приставку Neo Geo AES — новая версия поддерживает оригинальные картриджи и ЭЛТ-телевизоры 20 ч.