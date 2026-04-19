Сегодня 20 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств App Store снова процветает — этому мог с...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

App Store снова процветает — этому мог способствовать ИИ

Многие считали, что искусственный интеллект убьёт мобильные приложения. Однако на деле развитие ИИ-технологий привело к существенному увеличению количества новых программных продуктов. По данным Appfigures, количество запущенных в первом квартале 2026 года приложений по всему миру выросло на 60 % в годовом исчислении, как в Apple App Store, так и в Google Play.

Если же рассматривать только App Store, то прирост числа новых приложений составит 80 % год к году. В апреле этого года общее количество выпущенных приложений на двух платформах выросло на 104 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 89 % в случае App Store. Это подтверждает недавнее заявление вице-президента Apple по международному маркетингу Грега Джосвиака (Greg Joswiak), который сказал, что слухи о смерти App Store в эпоху ИИ «вероятно, были сильно преувеличены».

Данные Appfigures получены на фоне опасений по поводу того, что рост популярности ИИ-ботов и ИИ-агентов в конечном счёте приведёт к тому, что пользователи отвернутся от приложений. Это мнение поддерживали многие представители индустрии, такие как гендиректор Nothing Карл Пей (Carl Pei), который сосредоточен на разработке смартфона для эпохи ИИ. В прошлом году СМИ также писали, что на смену смартфонам могут прийти другие устройства, такие как смарт-очки или некое переосмысление умных часов с ИИ-функциями. Некоторые компании, такие как OpenAI, ведут разработку новых устройств на базе ИИ.

Источник изображения: Appfigures

Однако развитие ИИ-технологий открыло и другие возможности. В частности, это упростило разработку приложений, что способствовало возрождению App Store. Этот всплеск активности могут возглавить разработчики, у которых есть интересные идеи, но недостаточно навыков для разработки мобильного ПО.

Данные Appfigures показывают, что приложения определённых категорий пользуются большей популярностью у разработчиков. По состоянию на первый квартал 2026 года игры по-прежнему остаются самой популярной категорией мобильного ПО. В первую пятёрку в этом году также вошли приложения для повышения продуктивности, категория «утилиты» заняла второе место, а категория «образ жизни» поднялась с пятого на третье место. Приложения категории «здоровье и фитнес» замкнули первую пятёрку лучших категорий.

Суть гипотезы в том, что инструменты на базе ИИ, такие как Claude Code или Replit, стоят за ростом количества новых приложений. Также не исключено, что уже был достигнут некий переломный момент с точки зрения удобства использования ИИ, когда людям стало достаточно легко задействовать ИИ-инструменты для ускорения процесса создания собственных мобильных приложений.

Взрывной рост количества новых приложений, которые Apple должна проверить перед публикацией в App Store, также может быть следствием ряда недавних ошибок технологического гиганта. Одним из таких примеров может быть появившийся на платформе Apple вредоносный клон криптовалютного кошелька Ledger Live, авторы которого успели похитить у пользователей $9,5 млн в криптовалюте.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: app store, play маркет, приложения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
