Представлен Huawei Vision Smart Screen S7 Pro — телевизор с Mini-LED, HarmonyOS 4.3 и ИИ-функциями

Компания Huawei представила телевизор Vision Smart Screen S7 Pro, расширив свой ассортимент крупноформатных умных устройств. При создании новинки разработчики фокусировались на обеспечении высокого качества изображения, интеллектуальных функциях и повседневном использовании, в рамках которого устройство будет представлять собой нечто большее, чем просто телевизор.

Huawei Vision Smart Screen S7 Pro оснащён панелью Mini-LED с поддержкой разрешения 4K и доступен в версиях с диагональю экрана 67, 75, 85 и 98 дюймов. Используется панель с поддержкой частоты обновления 144 Гц с возможностью повышения до 288 Гц и пиковой яркостью 2000 кд/м². Имеется специальный антибликовый слой для улучшения видимости при ярком освещении, что делает телевизор подходящим для использования в гостиных с естественным освещением.

Huawei заявила охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 100 % и контрастность 5000:1. Новинка работает под управлением программной платформы HarmonyOS 4.3 и поставляется с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 Гбайт. За вывод звука отвечает 2.1-канальная система, которая имеет выделенный сабвуфер и обеспечивает мощность до 130 Вт.

В конструкции Vision Smart Screen S7 Pro предусмотрена камера, за счёт которой обеспечивается работа ряда функций на базе искусственного интеллекта. Речь в том числе о возможности отслеживания осанки пользователей и предупреждении о необходимости отсесть дальше от экрана, что будет особенно полезно для детей. Поддерживается управление с помощью стилуса, за счёт чего можно писать или рисовать прямо на экране.

Что касается стоимости новинки, то она начинается с $1100 за модель с диагональю 65 дюймов. Вариант Vision Smart Screen S7 Pro с диагональю 75 дюймов обойдётся в $1500, модель с диагональю 85 дюймов — $1800, а за 98-дюймовый телевизор придётся заплатить около $2600. На данном этапе новинка поступила в продажу в Китае, информации о сроках запуска глобальных продаж пока нет.