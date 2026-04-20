реклама
Представлен Huawei Vision Smart Screen S7 Pro — телевизор с Mini-LED, HarmonyOS 4.3 и ИИ-функциями

Компания Huawei представила телевизор Vision Smart Screen S7 Pro, расширив свой ассортимент крупноформатных умных устройств. При создании новинки разработчики фокусировались на обеспечении высокого качества изображения, интеллектуальных функциях и повседневном использовании, в рамках которого устройство будет представлять собой нечто большее, чем просто телевизор.

Источник изображений: gizmochina.com

Huawei Vision Smart Screen S7 Pro оснащён панелью Mini-LED с поддержкой разрешения 4K и доступен в версиях с диагональю экрана 67, 75, 85 и 98 дюймов. Используется панель с поддержкой частоты обновления 144 Гц с возможностью повышения до 288 Гц и пиковой яркостью 2000 кд/м². Имеется специальный антибликовый слой для улучшения видимости при ярком освещении, что делает телевизор подходящим для использования в гостиных с естественным освещением.

Huawei заявила охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 100 % и контрастность 5000:1. Новинка работает под управлением программной платформы HarmonyOS 4.3 и поставляется с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 Гбайт. За вывод звука отвечает 2.1-канальная система, которая имеет выделенный сабвуфер и обеспечивает мощность до 130 Вт.

В конструкции Vision Smart Screen S7 Pro предусмотрена камера, за счёт которой обеспечивается работа ряда функций на базе искусственного интеллекта. Речь в том числе о возможности отслеживания осанки пользователей и предупреждении о необходимости отсесть дальше от экрана, что будет особенно полезно для детей. Поддерживается управление с помощью стилуса, за счёт чего можно писать или рисовать прямо на экране.

Что касается стоимости новинки, то она начинается с $1100 за модель с диагональю 65 дюймов. Вариант Vision Smart Screen S7 Pro с диагональю 75 дюймов обойдётся в $1500, модель с диагональю 85 дюймов — $1800, а за 98-дюймовый телевизор придётся заплатить около $2600. На данном этапе новинка поступила в продажу в Китае, информации о сроках запуска глобальных продаж пока нет.

Материалы по теме
Поставки iPhone в Китае в первом квартале взлетели на 20 %, хотя рынок просел на 4 %
Смартфон Huawei Mate 80 Pro с продвинутыми камерами и смарт-часы Watch GT Runner 2 для любителей бега поступили в продажу в России
Обзор HUAWEI nova 15 Pro: смартфон для тех, кто любит себя
AOC выпустила 24,5-дюймовый игровой монитор 25G51F — Full HD, 180 Гц и поддержка VRR всего на $77
Xiaomi представила телевизоры Redmi TV A Pro 2026 — старшая 75" модель стоит меньше $500
В продажу поступил 32-дюймовый монитор Gigabyte MO32U24 с 4K, QD-OLED и 240 Гц
Теги: huawei vision smart screen, huawei, телевизор
Российский датамайнер нашёл в Resident Evil Requiem следы горячо ожидаемого режима
Capcom похвасталась «мощным стартом» Pragmata — миллион проданных копий за два дня
Глава Anthropic предрёк исчезновение инженерных профессий — и открыл 429 вакансий с зарплатой до $405 000 в год
Продажи пиратского симулятора выживания Windrose превысили 1 млн копий, а пиковый онлайн в Steam — 222 тыс. игроков
Обновление iOS 26.4.1 окирпичивает iPhone, на которых установлено приложение Telega
Vitality разгромила Spirit в финале IEM Rio 2026 и выиграла $1 млн в золотых слитках в гонке Grand Slam 24 мин.
Спустя 28 лет фанаты раскрыли «один из старейших» секретов The Elder Scrolls — что скрывается под женскими юбками в Redguard 33 мин.
Регуляторы увидели в ИИ-модели Anthropic Mythos угрозу для банковской системы 2 ч.
Инсайдер: Far Cry 7 угодила в «ад», ремейк Splinter Cell не выйдет в 2026 году, а Assassin’s Creed Black Flag Resynced покажут 23 апреля 4 ч.
АНБ США продолжает использовать Anthropic Mythos, несмотря на запрет 4 ч.
Продажи No Rest for the Wicked перевалили за 1,7 млн копий — ролевой экшен уже два года находится в раннем доступе 5 ч.
ФГУП «ГлавНИВЦ» развивает сотрудничество с российским разработчиком «Базис» 5 ч.
ИИ-модель Mythos заставила власти США пойти на контакт с «угрожающей национальной безопасности» Anthropic 19 ч.
Microsoft добавила ИИ-агента на панель задач Windows 11 22 ч.
App Store снова процветает — этому мог способствовать ИИ 23 ч.
Набирающий силу профсоюз Samsung намерен запустить 18-дневную забастовку в мае 14 мин.
На IMEI сто рублей: новый закон может сделать смартфоны в России дороже, но операторы уже готовы распорядиться деньгами 15 мин.
Для самых мощных видеокарт: Micron начала поставки 3-Гбайт чипов GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с 22 мин.
DEScycle поможет Cisco восстанавливать металлы из её оборудования 23 мин.
«Однодолларовый» одноплатник BeagleConnect Zepto получил микроконтроллер Texas Instruments 43 мин.
Ракета Blue Origin вывела спутник на неправильную орбиту — теперь аппарат BlueBird 7 вернут на Землю 3 ч.
Huawei выпустила умные часы Watch Buds 2 со встроенными наушниками 3 ч.
Представлен Huawei Vision Smart Screen S7 Pro — телевизор с Mini-LED, HarmonyOS 4.3 и ИИ-функциями 3 ч.
Еврокомиссия выбрала четырёх поставщиков суверенных облачных услуг: Post Telecom, StackIT, Scaleway и Proximus разделят €180 млн 3 ч.
Intel наращивает мощности: закупки оборудования взлетели в полтора раза 4 ч.