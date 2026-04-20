Huawei выпустила умные часы Watch Buds 2 со встроенными наушниками

Huawei выпустила на рынок Китая умные часы Watch Buds 2, сохранившие оригинальную концепцию предшественника со встроенными наушниками. Новинка получила более яркий дисплей, улучшенный дизайн и расширенные функции мониторинга здоровья.

Источник изображений: Huawei

Часы оснащены 1,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 466 × 466 пикселей и пиковой яркостью 3000 кд/м2, защищенным стеклом Kunlun второго поколения. Корпус из титанового сплава аэрокосмического класса позволил снизить вес гаджета до 54,5 грамма, сделав его легче предыдущей модели.

Встроенные наушники весом около 4 граммов каждый поддерживают активное шумоподавление, режим прозрачности и адаптивное распознавание стороны ношения. Для чёткой передачи голоса при звонках используется микрофон с датчиком костной проводимости (Bone Conduction Technology), а зарядка аккумуляторов наушников происходит автоматически при помещении в отсек часов независимо от их расположения. Время автономной работы самих наушников составляет до 4 часов без шумоподавления и до 3 часов с включенной функцией ANC. Ёмкость аккумулятора составляет 410 мА·ч, обеспечивая до трёх дней работы устройства в смешанном режиме использования.

Watch Buds 2 поддерживают широкий спектр функций отслеживания состояния здоровья, включая мониторинг сна, анализ эмоционального состояния, отслеживание вариабельности сердечного ритма в течение всего дня, оповещения о нарушениях сердечного ритма и обнаружение апноэ во сне. Также предлагается оценка риска высокого уровня сахара в крови. Для фитнес-трекинга предусмотрено более 90 спортивных режимов.

Часы поддерживают работу с несколькими спутниковыми системами позиционирования и навигации, включая BeiDou, GPS, ГЛОНАСС и Galileo, а также оснащены модулем NFC. Среди дополнительных функций заявлена возможность использования устройства в качестве цифрового ключа для автомобиля.

Цена Huawei Watch Buds 2 с ремешком из фторкаучука (FKM) составляет 3488 юаней, версия с титановым ремешком стоит 3988 юаней (примерно 38 700 и 44 000 рублей соответственно). Новинка уже доступна для заказа в Поднебесной.

