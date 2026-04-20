Huawei представила флагман Pura 90 Pro Max с 200-Мп зум-камерой почти за $1000 и версию Pura 90 Pro подешевле

Компания Huawei анонсировала новые флагманские смартфоны — Huawei Pura 90 Pro и Huawei Pura 90 Pro Max. Устройства получили обновлённый дизайн, продвинутую камеру с акцентом на зум, увеличенную автономность и улучшенные ИИ-возможности.

Одним из главных внешних изменений стал плоский корпус, который пришёл на смену скруглённым граням и, по словам компании, делает конструкцию прочнее. Линейка сохранила узнаваемый треугольный блок камер, но получила новые расцветки — в том числе градиентный оранжевый вариант, меняющий оттенок в зависимости от освещения. Подобное решение Huawei использовала ещё во времена серии Huawei P30. Смартфоны защищены от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

Главное внимание в новых Pura традиционно уделено камерам. Базовая модель Pura 90 Pro получила основной сенсор на 50 Мп (1/1,28"), широкоугольную камеру на 12,5 Мп и модуль на 50 Мп с перископической оптикой с 4-кратным оптическим приближением. Основной модуль поддерживает переменную диафрагму f/1.4–f/4.0 и оптическую стабилизацию.

Huawei Pure 90 Pro Max

В версии Pura 90 Pro Max возможности съёмки расширены: здесь используется 50-Мп основной модуль с технологией LOFIC и 10-ступенчатой физической диафрагмой, а также 40-Мп «ширик». Ключевым нововведением стал 200-Мп модуль с телеобъективом и крупным сенсором формата 1/1,28" — впервые для смартфонов Huawei. Обработка изображений осуществляется системой XMAGE с улучшенными алгоритмами.

Pura 90 Pro оснащён 6,6-дюймовым OLED-дисплеем, а Pro Max — 6,9-дюймовым. В обоих случаях используются LTPO-матрицы с адаптивной частотой обновления, высоким ШИМ-затемнением и разрешением FHD+. Экран защищён стеклом Kunlun нового поколения и впервые получил антибликовое покрытие.

Huawei Pure 90 Pro

Ёмкость аккумулятора в обеих моделях составляет 6000 мА·ч. Старший Pura 90 Pro Max поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную — до 80 Вт, а также реверсивную зарядку. В версии Pro используется проводная зарядка мощностью 66 Вт.

Смартфоны построены на фирменном чипе Kirin 9030S. По данным Huawei, он обеспечивает значительный прирост ИИ-производительности: улучшена обработка изображений, цветопередача, детализация при зуме и стабилизация. Устройства работают под управлением HarmonyOS 6.1, где реализован ИИ-ассистент нового поколения, а также обновлённые инструменты редактирования фото, включая удаление объектов и улучшение снимков.

Huawei Pura 90 Pro предлагается по цене от 5499 юаней ($806) за версию с 12/256 Гбайт, тогда как стоимость старшей конфигурации достигает 7499 юаней ($1100) за вариант с 1 Тбайт памяти.

Pura 90 Pro Max стоит дороже за аналогичные конфигурации памяти: базовая версия оценена в 6499 юаней ($953), а максимальная конфигурация — в 8599 юаней ($1261).

Теги: huawei, pura 90 pro max, смартфон, harmonyos
