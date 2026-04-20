Huawei представила широкоформатный складной смартфон Huawei Pura X Max с чипом Kirin 9030 Pro и ценой от $1615

Компания Huawei одной из первых начала экспериментировать с технологией складных смартфонов, выпустив модель Pura X — так называемый широкоформатный складной смартфон. По габаритам он находится между смартфонами «раскладушками» и складными смартфонами типа «книжка». Сегодня компания представила в Китае модель Huawei Pura X Max. Устройство оснащено более крупными 5,4-дюймовым внешним и 7,7-дюймовым внутренним дисплеями.

Если у оригинальной модели Pura X был удобный для просмотра медиаконтента дисплей с диагональю 6,3 дюйма и с соотношением сторон 16:10, то у модели X Max соотношение сторон внутреннего дисплея ближе к типичному для складных смартфонов типа «книжка» и составляет 14,1:10, что лишь немного больше, чем у старых моделей с соотношением сторон 4:3. Соотношение сторон внешнего дисплея (с разрешением 1848 × 1264 пикселей) почти такое же.

В основе обоих дисплеев используются панели LTPO 2.0 OLED с частотой обновления 1–120 Гц и высокочастотным ШИМ-затемнением с частотой 1440 Гц. Смартфон поддерживают управление электронным пером Huawei M-Pen 3 Mini.

Стилус получил приписку «мини», потому что он компактнее привычных стилусов для этого формфактора устройств. Перо поставляется в комплекте со специальным чехлом. Также в комплект поставки входит чехол с магнитной откидной подставкой для смартфона.

В составе Huawei Pura X Max используется аккумулятор ёмкостью 5300 мА·ч (по сравнению с 4720 мА·ч в модели X). Новый смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку SuperCharge мощностью 50 Вт.

Huawei Pura X Max оснащён процессором Kirin 9030 Pro (6 нм, 9 ядер; одно ядро с частотой 2,75 ГГц, четыре ядра с частотой 2,27 ГГц, четыре ядра с частотой 1,72 ГГц; графика Maleoon 935). По сравнению с процессором Kirin 9020 в модели X его производительность выше на 30 %. Чип охлаждается с помощью испарительной камеры и графенового листа. Huawei больше не использует операционную систему Android, вместо неё в смартфонах китайского бренда применяется HarmonyOS 6.1.

Корпус X Max изготовлен из алюминиевого сплава. Он обладает более высокой степенью защиты от пыли и влаги. Если в модели X она была на уровне IPX8 (без защиты от пыли), то в X Max — на уровне IP58/IP59 (защита от пыли, устойчивость к погружению в воду и воздействию струй горячей воды). Внешний экран защищен стеклом Kunlun второго поколения.

Основная камера построена на базе 50-Мп сенсора с объективом с оптической стабилизацией изображения и переменной диафрагмой (f/1,4–4,0). Кроме того, в смартфоне есть 50-Мп перископический объектив с диафрагмой f/2,2 и оптической стабилизацией изображения, а также 12,5-Мп сверхширокоугольная камера с оптикой f/2,2. Во всех трёх камерах используются сенсоры RYYB с жёлтым субпикселем вместо зелёного. Также в смартфоне есть две 8-мегапиксельные селфи-камеры, по одной на каждом дисплее. Они предназначены в основном для видеозвонков, но при желании можно делать селфи на основную камеру, если нужно максимальное качество. В камерах используется собственная система обработки изображений XMAGE от Huawei, а также цветной сенсор второго поколения.

Для сравнения, оригинальная модель Pura X оснащена основной камерой на 50 Мп с фиксированной диафрагмой f/1,6, телеобъективом на 8 Мп и сверхширокоугольной камерой на 40 Мп.

Размеры Pura X Max в разложенном состоянии составляют 166,5 × 120 × 5,2 мм (у модели X — 143,2 × 91,7 × 7,2 мм), а в сложенном — 85 × 120 × 11,2 мм (у модели X — 91,7 × 74,3 × 15,1 мм). Вес нового устройства составляет 229 граммов (у модели X — 193,7 грамма).

К сожалению, Huawei не сообщила, появится ли Pura X Max в продаже за пределами Китая. В Поднебесной устройство доступно с сегодняшнего дня.

Стоимость смартфона Huawei Pura X Max варьируется от 11 000 юаней (около $1615) за модель с 12/256 Гбайт памяти и до 14 000 юаней (около $2055) за версию с 16 Гбайт оперативной и 1 Тбайт постоянной памяти.

Теги: huawei, складной смартфон, kirin 9030 pro
