Huawei представила смарт-часы Watch Fit 5 и Fit 5 Pro c измерением ЭКГ и уровня сахара в крови

Huawei представила новую серию смарт-часов Huawei Watch Fit 5, включающую модели Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro. Не исключено, что в дальнейшем выйдет версия Watch Fit 5 Ultra. Новинки получили ряд изменений в дизайне, а также улучшения функциональности.

Источник изображений: huaweicentral.com

Huawei Watch Fit 5 оснащены таким же 1,82-дюймовым квадратным AMOLED-экраном, как у предшественника, но с более высокой максимальной яркостью — 2500 кд/м2, что выше, чем 2000 кд/м2 у предыдущей модели. В свою очередь, модель Watch Fit 5 Pro получила 1,92-дюймовый гибкий LTPO-дисплей с пиковой яркостью 3000 кд/м2. Толщина рамок, окаймляющих дисплей, составляет всего 1,8 мм. Также сообщается, что у Watch Fit 5 Pro ремешки обладают на 13,5 % лучшей воздухопроницаемостью, а вес самих смарт-часов на 16 % меньше, чем у предшественника.

Huawei Watch Fit 5 в корпусе толщиной 9,5 мм и весом около 27 г предлагаются в пяти цветах: чёрном, белом, зелёном, кремовом и с двухцветным ремешком (жёлтый + белый). Модель Watch Fit 5 Pro доступна в оранжевом, чёрном и белом цветах.

Обе модели оснащены системой TruSense Health System, обеспечивающей комплексный контроль состояния организма с отслеживанием 60 показателей, а также поддерживают измерение ЭКГ и уровня сахара в крови.

Компания добавила для серии Watch Fit 5 шесть новых приложений, таких как Tennix, Strike Pro для бадминтона, Pickle X для баскетбола и т. д. Более того, Huawei обновила помощника по здоровью, добавив модули 6LED + 6PD PPG, которые помогают пользователям лучше понимать состояние своего организма. Также были добавлены режим бега с аналоговым измерением мощности, улучшенное отображение частоты шагов, функция обнаружения падений и специальный режим для езды на велосипеде.

Новинки обеспечивают до 7 дней автономной работы при обычном использовании и до 10 дней при умеренном использовании. Модель Watch Fit 5 Pro также поддерживает сверхбыструю беспроводную зарядку, обеспечивающую восполнение заряда батареи за 60 минут.

Предзаказ на Huawei Watch Fit 5 по цене от 1099 юаней (около $161) открыт с сегодняшнего дня, а официальные продажи стартуют 29 апреля. Оформить предзаказ на Watch Fit 5 Pro по цене от 2099 юаней (около $308) можно будет начиная с 29 апреля, а официальные продажи модели стартуют 15 мая.

Теги: huawei, смарт-часы
