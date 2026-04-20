Microsoft повысила скорость и производительность «Проводника» в Windows 11

Компания Microsoft развернула обновление для «Проводника» в Windows 11 в рамках программы предварительной оценки Windows Insider. Помимо прочего, данные изменения ускоряют скорость загрузки и повышают производительность этого элемента пользовательского интерфейса.

Хотя Microsoft не уточнила, как именно реализованы упомянутые изменения, в ноябре прошлого года софтверный гигант тестировал функцию, которая осуществляла предварительную загрузку «Проводника» в фоновом режиме для повышения скорости загрузки и общей производительности. На тот момент эта функция была опциональной, и пользователи, которые хотели отключить предзагрузку «Проводника», могли сделать это путём деактивации соответствующей опции в параметрах папок «Проводника» на вкладке «Вид».

Эти улучшения проводника появились вслед за интеграцией опции Startup Boost в мае 2025 года — аналогичной опциональной функции для предзагрузки приложений пакета Office. Эта функция запускает запланированную задачу Windows в фоновом режиме при входе пользователя в систему, чтобы ускорить запуск приложений Office, когда они потребуются.

Также известно, что Microsoft продолжает работать над повышением стабильности функции остановки процесса explorer.exe после закрытия окон «Проводника». В дополнение к этому началось внедрение исправления для устранения бага, из-за которого экран может мигать при запуске «Проводника» в Windows 11 с включенным тёмным режимом. Данный патч постепенно внедряется в рамках программы Windows Insider на канале Release Preview.

Теги: windows 11, проводник, microsoft
