В российском Steam открылся предзаказ постапокалиптического боевика Beast of Reincarnation от создателей «Покемонов»

Вслед за февральским анонсом даты выхода разработчики из японской студии Game Freak (серия Pokemon) при поддержке издательства Fictions объявили об открытии предзаказов на постапокалиптический экшен Beast of Reincarnation.
К моменту публикации предзаказы Beast of Reincarnation стартовали лишь на PC (Steam) и PS5. В качестве бонуса к покупке идёт альтернативный облик для Ку и 30 тыс. единиц внутриигровой валюты.
Стоимость Beast of Reincarnation в российском сегменте Steam составляет 2800 рублей ($60) за стандартное издание и 3250 рублей ($70) за расширенное. В состав последнего входят дополнительные облики, оружие и валюта (100 тыс. единиц).
События развернутся в постапокалиптической Японии образца 4026 года, которая стала жертвой Зверя реинкарнации. Игрокам в роли лишённой памяти и эмоций изгнанницы Эммы на пару с верным псом Ку предстоит сразить чудище.
С рождения Эмма заражена порчей, которая наделила её способностью управлять растениями. Героиня должна охотиться на зловредных созданий (к ним принадлежит и Ку) и запечатывать поразившую их порчу в своём теле.
Обещают смесь экшена и пошаговой RPG (умения Ку активируются через меню, замедляющее время), многослойную историю об одиночестве и верном напарнике, а также три уровня сложности (сюжетный, стандартный и высокий).
Beast of Reincarnation поступит в продажу 4 августа 2026 года для PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Со дня релиза игра также будет доступна в подписке Game Pass. Поддержка русского языка не заявлена.
